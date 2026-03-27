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美財長擬強化監督 Fed 有意仿照英國央行模式

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
最新數據顯示，Fed去年營業損失187億美元，為連續第三年虧損，但比前兩年大幅縮小。 （路透）
最新數據顯示，Fed去年營業損失187億美元，為連續第三年虧損，但比前兩年大幅縮小。 （路透）

英國金融時報（FT）報導，美國財政部長貝森特有意引進英格蘭銀行（央行）模式，加強財政部對聯準會（Fed）的監督。另外，最新數據顯示，Fed去年營業損失187億美元，為連續第三年虧損，但比前兩年大幅縮小。

知情人士向金融時報透露，貝森特曾向市場人士表示，他相當推崇英國政府1997年所推行的改革，當年英格蘭銀行獲得制定貨幣政策操作上的獨立性。

儘管兩家央行在制度上均獨立於政府之外，但Fed對於如何落實國會授權的物價穩定和充分就業目標，以及在金融動盪時期如何採取行動，擁有更大的自主權。

貝森特相關談話勢必引發關注，且關係到川普政府會如何看待處於美國經濟核心的央行角色。

金融時報為此向貝森特求證時，貝森特表示，「美國聯準會實現充分就業、物價穩定與溫和長期利率的職責，對全球金融體系至為重要」。

他曾公開主張Fed進行改革，同時仍保有貨幣政策的獨立性。去年，他在《國際經濟》（The International Economy）發表的文章中批評Fed龐大的購債計畫（即量化寬鬆），形容這是一場「功能增益型的貨幣政策實驗」。

他也讚揚，對照Fed持續推動的量化寬鬆（QE），英格蘭銀行2022年對付英債危機更為精準。他認為，新冠肺炎疫情後數年美國通膨急遽飆漲，Fed的QE政策正是元凶。

貝森特告訴金融時報：「在大西洋彼岸，英格蘭銀行於金融危機及其他系統性壓力期間大規模購入資產，且於市場恢復正常運作後便停止干預，這種做法值得稱道。」

川普欽點於5月接掌Fed主席的華許曾透露，他有意考慮英格蘭銀行在危機期間所採納的「書面通報」機制。華許2014年曾主導審議英格蘭銀行貨幣政策的操作。

華許2023年針對央行獨立性向英國上議院作證時曾說：「財政大臣和英格蘭銀行總裁之間的往返書信是透明的；這些信件描述了現況並提供論據。」他當時稱讚英格蘭銀行的量化寬鬆（QE）運用方式「優於美國」。

另據Fed於25日公布的數據，Fed 2025年虧187億美元，遠小於2023年虧的1,143億美元，也比2024年虧的776億美元改善。過去三年連連虧損，是Fed於2022年為抗通膨而激進升息的副作用，但Fed不依賴聯邦政府撥款，無論盈虧都不影響Fed日常運作。

量化寬鬆 聯準會 貝森特

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