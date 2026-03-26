快訊

應曉薇還在籌錢…沈慶京加保金3000萬 晚間送到北院

投資人又要皮皮挫？台指期夜盤中由紅翻黑 第2季市場各自奔馳

被駭還暗號？白宮突上傳詭異短片 不明女聲低語問「快要發射了？」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／川普又逼伊朗快和談！油價走升拖累大盤 台積電ADR挫跌3%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股26日早盤三大指數隨油價上漲而下跌。法新社
美股26日早盤三大指數隨油價上漲而下跌。法新社

美股三大指數26日早盤隨油價上漲而走跌，交易員衡量美國總統川普伊朗的最新要脅。

道瓊工業指數跌220點或近0.5%、標普500指數跌0.8%、那斯達克指數跌1.2%、費城半導體指數跌2.3%、台積電ADR挫跌3%。

國際油價早盤走升，使股市承壓。布蘭特原油期貨跳漲3.8%至106.07美元，西德州中級原油期貨漲3.5%至93.45美元。

美國總統川普在自家社群媒體Truth Social貼文說，伊朗最好在為時以晚之前，盡快認真談判，一旦太晚，就沒有回頭路，局面會很難看。川普還形容伊朗談判代表「非常不同」且「古怪」，並聲稱他們「正在哀求」與美國達成協議，以結束這場已持續四周的戰爭。

在美國與伊朗對和談各執一詞之際，Wolfe Research美國政策與政治主管馬可士（Tobin Marcus）認為，近期市場走勢顯示，投資人正押注「說謊」的一方可能是伊朗。

他在報告中寫道，市場「似乎認為，伊朗對外釋出的負面訊號，可能只是掩護其私底下較妥協立場的煙霧彈」。但他認為：「我們對此並不那麼確定，而在川普設下五天談判期限的情況下，這種模糊空間也不會持續太久。」

美股 美國 川普 伊朗 台積電 油價 標普

延伸閱讀

美伊和談各說各話？川普要伊朗「認真看待」：太晚就沒回頭路

中東衝突陰影籠罩市場 油價回升、亞股走弱

川普拋和談計畫反挨酸！網憂「伊朗不買單」又牽動股市

伊朗否認「與美議和」市場霧煞煞！網勸別信消息：先看油價、股市反應

相關新聞

美股早盤／川普又逼伊朗快和談！油價走升拖累大盤 台積電ADR挫跌3%

美股三大指數26日早盤隨油價上漲而走跌，交易員衡量美國總統川普對伊朗的最新要脅。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

中東戰事和談前景不明 國際油價勁揚5%

中東地區戰火未歇，美國與伊朗達成和平協議的可能性有所動搖，國際油價今天一度攀漲大約5%...

Wedbush：特斯拉與SpaceX共推的Terafab計畫 可能預示兩者明年合併

證券公司Wedbush表示，特斯拉與SpaceX在德州奧斯汀推動的巨型晶圓廠計畫Terafab，可能意味著這兩家公司最快明年合併。

中東戰火延燒…OECD上修美國等經濟體通膨展望 估Fed今明年利率都不動

經濟合作發展組織（OECD）26日以中東爆發衝突推升能源價格為由，大幅上修主要經濟體今年通膨預測，並取消調升全球經濟成長預估的計畫。OECD預期美國今年通膨率將躍升至4%以上，比去年大幅上升1.6個百分點，預期聯準會（Fed）今、明兩年將維持利率不變。

美財長貝森特有意仿照英格蘭央行 強化財政部對Fed監督

英國金融時報報導，美國財政部長貝森特有意引進英格蘭銀行模式，加強財政部對聯準會（Fed）的監督，如此一來將翻轉美國央行和政府之間的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。