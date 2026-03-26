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美國單週初領失業金人數微增至21萬 符合預期
美國勞工部今天公布，截至3月21日的1週，初次申領失業救濟金人數微增5000人至21萬人，與FactSet訪調分析師預估的人數相符。
美聯社報導，最新公布的數據以歷史標準來看仍維持在健康區間，顯示即使美國過去1年勞動市場明顯走疲，雇主大致上仍續留員工。前一週初申失業金人數則為20萬5000人。
申請失業給付人數被視為能夠代表美國裁員情況，也接近美國就業市場健康程度的即時指標。
勞工部資料也顯示，截至3月14日的1週，美國總計申請失業給付人數下降3萬2000人，來到182萬人。
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