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Wedbush：特斯拉與SpaceX共推的Terafab計畫 可能預示兩者明年合併

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Wedbush指出，Terafab計畫，可能是特斯拉與SpaceX合併的第一步。路透
Wedbush指出，Terafab計畫，可能是特斯拉與SpaceX合併的第一步。路透

證券公司Wedbush表示，特斯拉SpaceX在德州奧斯汀推動的巨型晶圓廠計畫Terafab，可能意味著這兩家公司最快明年合併。

上周末，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克釋出一項新的半導體事業計畫Terafab，預計落腳德州奧斯汀。該計畫將由兩座先進晶片廠組成，由特斯拉與SpaceX共同營運；馬斯克此舉旨在強化對半導體供應的掌握，以支應人工智慧（AI）、機器人與太空運算需求。

Wedbush分析師在25日的投資報告表示：「這項由SpaceX與特斯拉共同推動的Terafab計畫，預計在特斯拉德州超級工廠（Giga Texas）投資最高達250億美元，將成為人類史上規模最大的半導體晶圓廠，涵蓋晶片設計、微影、製造、記憶體生產、先進封裝與測試等環節。」

報告指出，初期生產目標為每月10萬片晶圓，之後將擴大至每月100萬片，相當於台積電約70%的全球產量；最終目標是每年生產1,000億至2,000億顆客製化AI與記憶體晶片，以支援特斯拉的全自動輔助駕駛、自駕計程車Cybercab與Optimus機器人生產線。

Wedbush指出：「由於台積電與三星目前的晶片產能擴張，仍不足以滿足馬斯克的目標，這座設施將隨時間逐步擴產，以因應自家公司遠超現有供應的算力需求。目前AI算力產出約為每年20百萬瓩（GW），僅占其需求約2%。」

SpaceX近期已與馬斯克旗下的xAI完成合併。

分析師表示，「儘管Terafab計畫的時程仍存在不確定性，但將加速AI發展藍圖。我們認為，這將為特斯拉在未來數年成為AI強權奠定基礎，而晶片與記憶體供應預料將是最大瓶頸」，「我們也認為，這是特斯拉與SpaceX最終走向合併的第一步，時間點可能落在2027年」。

馬斯克 特斯拉 SpaceX

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