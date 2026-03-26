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中東戰事和談前景不明 國際油價勁揚5%
中東地區戰火未歇，美國與伊朗達成和平協議的可能性有所動搖，國際油價今天一度攀漲大約5%。
法新社報導，倫敦北海布倫特原油5月交割價曾上漲5.2%，來到每桶107.54美元。
紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價曾揚升4.9%，來到每桶94.71美元。
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，迄今尚未劃下句點。
美國總統川普（Donald Trump）稍早已經發文警告，伊朗「最好儘快認真看待」結束中東戰爭的談判，否則將面臨無法挽回之後果。
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