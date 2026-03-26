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中東衝突陰影籠罩市場 油價回升、亞股走弱

中央社／ 香港26日綜合外電報導
在投資人關注中東局勢發展之際，油價今天上揚、亞洲股市走跌。圖／美聯社
在投資人關注中東局勢發展之際，油價今天上揚、亞洲股市走跌。圖／美聯社

在投資人關注中東局勢發展之際，油價今天上揚、亞洲股市走跌；市場同時寄望美國與伊朗官員能結束衝突，以緩解外界對前所未見全球能源危機可能爆發的憂慮。

法新社報導，美國總統川普本週稍早稱已與伊朗展開和平談判，並下令暫停打擊伊朗能源基礎設施，市場氣氛一度受到提振。

然而，儘管原油價格較上週回落、交易氣氛也有所改善，但不確定性仍然存在，加上全球約20%石油與天然氣運輸必經的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）近乎關閉，持續為市場蒙上陰影。

華府據報已向伊朗提出15點終戰計畫，其中包括要求伊朗放棄濃縮鈾並重新開放荷莫茲海峽；伊朗國營電視台則報導，伊朗已拒絕美國提案，並自行列出5項結束戰爭的條件。

川普25日警告，伊朗若拒絕接受協議，將迎來「地獄般的打擊」，還說伊朗官員因為害怕遭己方清算，所以不敢承認正在與美國談判。

盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示：「能源價格、航運物流及整體金融條件所承受的壓力，仍是伊朗少數具影響力的籌碼之一。因此，在市場壓力可能強化其談判地位的情況下，伊朗幾乎沒有過早放棄這些籌碼的動機。」

但她也補充說：「僅因外交斡旋未浮上檯面，就假設其不存在，是不明智的。在這類衝突中，公開言辭與私下談判往往存在顯著落差。」

在投資人仍期待達成協議的情況下，本週油價大致趨穩，布倫特原油（Brent Crude）維持在每桶100美元左右，西德州原油（WTI）每桶約90美元。

股市方面，亞洲股市在連續兩天反彈後轉為走弱，東京、香港、上海、首爾、雪梨、台北、新加坡、馬尼拉、曼谷與雅加達股市皆下跌。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）表示，若要讓市場反彈並站穩，「投資人將需看到更明確的降溫訊號，包括荷莫茲海峽重新開放。」

亞股 油價

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