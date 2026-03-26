中東情勢引能源危機 李在明籲南韓民眾節約用電
中東地區戰火引發能源危機，南韓總統李在明今天針對此事呼籲民眾積極節約用電、減少能源浪費，且防止政府財政負擔加重。
韓聯社報導，李在明今天於總統府青瓦台主持召開第2次緊急經濟檢查會議時表示，國家的電力供應由公共企業「南韓電力公社」承擔，因此政府負有全部責任。
他還指出，儘管政府盡力避免調漲電費，但用電需求若持續增加，「南韓電力公社」赤字恐進一步擴大，導致政府財政惡化，希望全體國民積極參與節約用電並使用大眾運輸工具。
另外，南韓政府已經決定擴大燃油稅減免，以進一步穩定民生，目前汽油和柴油的燃油稅分別減免7%、10%，從明天起將分別擴大至15%、25%。
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