中東戰爭推升能源風險 日本釋出戰略油儲因應衝擊

日本今天表示，中東戰爭導致油價大漲，為了緩解對這個資源匱乏國家的衝擊，已開始釋出另一批戰略石油儲備。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），全球約五分之一原油與天然氣經由這條重要航道運輸。

日本是全球第五大石油進口國，超過90%的石油來自中東地區。

日本經濟產業省官員森本（Kaname Morimoto）向法新社表示：「（國家儲備）釋出已於上午10時59分開始，供應給煉油業者。」

此舉在東京當局本週宣布將釋出一個月用量的政府儲備後進行，同時也開始釋出相當於15天民間用量的石油儲備。

根據日本國土交通省，截至25日，一共有45艘與日本有關船隻滯留在波斯灣，其中包括24名日籍船員。

日本船主協會會長長澤仁志（Hitoshi Nagasawa）向媒體表示，正「強烈要求政府」協助恢復荷莫茲海峽通航。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）本週指出，荷莫茲海峽「僅對敵對國家關閉」。德黑蘭當局之前向國際海事組織表示，只要符合安全規定，「非敵對船隻」仍可通行荷莫茲海峽。

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（FatihBirol）稱，如有需要，已「準備好」批准進一步釋出石油儲備。