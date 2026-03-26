因應中東戰事 韓國擴大燃油稅減免盼穩定民生

為了降低中東戰事帶來的衝擊，韓國政府決定擴大燃油稅減免，進一步穩定民生，汽油與柴油減免幅度分別擴大至15%、25%，若中東情勢惡化，也會視國際油價進一步減免。

韓聯社今天報導，目前汽油與柴油的燃油稅分別減免7%、10%，自明天起將分別擴大至15%、25%。原定於4月結束的燃油稅減免措施，將延後至5月底。擴大燃油稅減免幅度將自下個月1日相關法規公布後實施，不過從明天開始溯及適用。

國務副總理兼財政經濟部長具潤哲今天在跨部會聯合簡報中公布「因應中東戰爭緊急經濟對策」，政府今天也在總統李在明主持的「緊急經濟檢查會議」中確定此方案。具潤哲表示，「柴油是產業、物流與民生最不可或缺的燃料，若情勢惡化，將視國際油價與戰爭情勢進一步追加減免。」

另外，為減輕因油價上漲而首當其衝的運輸業負擔，對目前享有50%優惠的營業用貨車（深夜行駛）及客運巴士，由道路公社管理的通行費將暫時免除一個月。

韓國也將擴大物價特別管理品項，從原本豬肉、雞蛋等23項，擴大到宅配費、外食服務等43項。為穩定供應鏈，韓國政府將以跨機關聯合危機對策本部為核心，按產業檢視主要品項的供需狀況及影響，並透過每日情勢會議研擬應對方案。