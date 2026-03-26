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全球油價飆升衝擊泰國經濟 交通運輸民生用品齊漲

中央社／ 曼谷26日專電

中東戰火使油價攀升，泰國經濟受到極大衝擊，除了燃料價格上漲，油價飆升正衝擊泰國民生經濟，從交通運輸、餐飲小吃、日用品都受到衝擊，生活各層面費用普遍面臨上漲壓力。

泰國縮減燃油補貼，導致燃油價格大幅上漲，從今天開始，每公升調漲6泰銖（約新台幣5.8元），許多駕駛為搶在油價調漲前加油，大量汽機車從昨晚至深夜湧入各地加油站，而隨著汽柴油價格上漲，也帶動整體運輸成本上升。

鮮新聞（Khaosod）和民族報（The Nation）昨天報導，因柴油是貨運與公共交通的主要燃料，其價格變動直接影響物流體系，而隨著運輸成本增加，業者又將成本轉嫁給商品價格，導致民生用品的售價出現上漲趨勢。

以昭披耶河快艇公司（CPX）為例，業者指出，目前以每公升約35泰銖（約新台幣34元）向批發商採購柴油，已超出其可繼續承受的範圍，並警告說，若長期虧損，不排除縮減班次或暫停服務。

分析指出，油價上漲正透過運輸成本對各產業造成壓力。如民生物資方面，曼谷邦宋區（Bang Son）市場的攤販所賣的豬肉，從每公斤150泰銖漲至155泰銖，五花肉從180漲至200泰銖，雞肉則由70泰銖漲至90泰銖，部分飲品及日用品也同步上漲。

民族報報導，有攤販表示，為維持生計，已不得不將每道菜調漲5泰銖，並直接向顧客說明原因，部分業者則透過縮短冷氣使用時間等方式控制開支，但若油價持續攀高，不少攤販預期4月初將進一步將每道菜調漲5至10泰銖。

據鮮新聞統計，速食價格預計上漲約10%，機車計程車費用預計漲30%，男士理髮價格預估增加20%；洗髮精與洗衣精等日用品則將上漲約3%至5%。

面對市場漲價壓力，泰國商務部表示正與企業密切合作監控價格，並強調多數生產商庫存仍充足，「目前沒有調漲必要」。當局也要求業者在調整價格前須提前通報，範圍涵蓋衛生紙、洗髮精、洗衣精等多項民生必需品。

價格 汽柴油價格 油價 漲價

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