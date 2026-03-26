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荷莫茲海峽若封亞洲首當其衝 台灣能源與晶片供應承壓

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導
圖為一艘貨輪11日在波斯灣、鄰近荷莫茲海峽。路透
圖為一艘貨輪11日在波斯灣、鄰近荷莫茲海峽。路透

「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）綜合外媒報導指出，荷莫茲海峽若全面封閉，亞洲能源市場將首當其衝，其中巴基斯坦、日本與中國是從波斯灣進口石油及其他資源的三個主要國家，而台灣晶片產業恐受牽動。

根據「紐約時報」（New York Times）報導，波斯灣國家在2024年石油出口約有80%流向亞洲國家。以總進口量來計算，中國雖是最大買家，但巴基斯坦對波斯灣能源的依賴程度最高，其大部分能源進口都需經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）輸運。

由於影響程度之大，已迫使巴基斯坦實施每週工作四天，並在可能情況下推行遠距教學與遠距辦公，以節省石油庫存並降低能源消耗。

在印度，已有烹飪用瓦斯短缺的報導，而泰國由政府主導的燃料補貼基金本月已呈現虧損。

此外，影響全球、包含上述國家民眾的問題是，航空公司噴射燃料不足，亞洲多數機場出現嚴重延誤。

另一個受荷莫茲海峽危機影響的是台灣，不僅因台灣依賴波斯灣國家的石油與能源進口，也因半導體產業需要氦氣等資源維持運作。

根據彭博（Bloomberg）報導，台積電生產全球約90%的最先進邏輯晶片，其製程高度依賴氦氣與硫，而這些資源主要來自中東。

報導指出，如果這些資源供應或台灣電網遭受重大干擾，將對全球科技市場造成顯著影響。

儘管台灣政府表示能源儲備足以因應這場戰爭影響，但專家與企業高層仍憂心，若衝突持續，可能引發危機。

摩根士丹利（Morgan Stanley）亞洲科技研究部門主管金榮燦（Shawn Kim）告訴彭博：「荷莫茲海峽封閉不會立即讓晶片生產停擺，但可能會因電力成本、原料供應以及人工智慧（AI）基礎建設等因素帶來影響。」

紐時報導，相較於亞洲國家，西方國家中，尤其是美國受到的影響較小，因為多數西方國家具備中東以外的替代能源來源。

在歐洲方面，由於較不依賴中東能源，主要因應措施是放寬對部分俄羅斯企業石油與天然氣的採購限制。

在非洲方面，各國所受影響程度不一，許多國家幾乎完全依賴從中東進口能源，而像石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）一員的奈及利亞等產油國，則因自身儲量充足，較有能力應對危機。

荷莫茲海峽 晶片 石油 彭博 遠距教學

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