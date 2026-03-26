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大陸人買房意願降低 東京市中心二手樓價3年首跌

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
以往被視為東京樓市重要支柱的大陸買家，其入市意願顯著降溫。（路透）
以往被視為東京樓市重要支柱的大陸買家，其入市意願顯著降溫。（路透）

中日關係持續緊張的背景下，以往支持日本樓市的中國資金明顯退潮。最新數據顯示，過去火熱的東京市中心六區（千代田區、中央區、港區、新宿區、澀谷區及文京區）二手住宅樓價，錄得逾3年來的首次按月下跌。市場分析直指，除了樓價已屆高位使本地買家卻步外，大陸買家因經濟放緩及政治因素而轉趨觀望，是導致樓市氣氛逆轉的因素之一。

星島日報引述據「日本經濟新聞」報導，以往被視為東京樓市重要支柱的大陸買家，入市意願顯著降溫。專營海外富裕層客戶的房地產中介「List International Realty」銷售人員明確指出，進入2026年後，來自中國的購買需求大幅減少。據悉，原因包括大陸國內經濟下行壓力、樓價持續高企，買家之間亦難達成交易。市場普遍認為，中日關係的政治不確定性，亦令大陸投資者對赴日置產態度變得更為審慎。

根據日本房地產研究機構「東京KANTEI」的數據，今年2月，包括千代田、中央、港區等核心地段在內的都心（市中心）六區，一個實用面積70平方米的二手單位平均放盤價按月微跌0.2%，至1億8,761萬日圓。雖然跌幅溫和，但這是該地區樓價37個月以來首次錄得按月跌幅，被視為市場轉向的重要訊號。

除了大陸因素及本地承接力減弱外，投資吸引力下降亦是樓價回軟原因。分析指，租金升幅追不上樓價漲勢，使部分高價物業的租金回報率跌穿2%，削弱投資價值。儘管樓價短期回調，但都心六區的價格仍處歷史高位。市場對後市看法分歧，有意見認為整體價格將保持堅挺，亦有分析預期市場將步入橫行或輕微下跌的整固期。

中日關係 大陸

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