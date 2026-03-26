快訊

羈押？加保？法官要柯文哲親自到庭聽判 法界揭合議庭用意

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

聽新聞
0:00 / 0:00

為什麼本周戴爾、HPE、甚至挨告的美超微股價都大漲？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴爾（Dell）股價創新高，單單本周漲幅便超過 16%。法新社
戴爾（Dell）股價創新高，單單本周漲幅便超過 16%。法新社

戴爾（Dell）股價創新高，單單本周漲幅便超過 16%，慧與（HPE）本周更大漲19%，就連遭到股東集體訴訟索賠的美超微電腦（Super Micro Computer），也大漲17%。

這三檔股票名列標普500指數本周表現最佳的前五大個股。

分析師認為，有三大因素帶動了這波漲勢，其一是投資人最近關注所有和中央處理器（CPU）相關的題材。雖然圖形處理器（GPU）主導了人工智慧運算初期的工作負載，如今CPU也視為 AI 運算任務中不可或缺的一環。

Evercore ISI析師達里亞納尼（Amit Daryanani）周三給客戶的報告中寫道：「投資人漸漸認為，受惠於一般企業伺服器的汰舊換新，以及 AI 基礎設施中負責協調工作負載、管理資料傳輸及處理前後期運算任務的需求，CPU帶動的伺服器需求韌性可能高於先前預期。」

達里亞納尼指出，安謀（Arm）投資者日所發表的最新評論，顯然也支持這一論點。這家晶片設計大廠看好前景，「進一步強化了異質運算（Heterogeneous Computing）在 AI 系統中的重要性，其中 CPU 仍是加速器（如 GPU）關鍵的互補元件。」

其次是美超微爆發共同創辦人在內的高層主管涉嫌走私伺服器到中國大陸，違反美國的管制規定。儘管美超微本身並未在起訴之列，但分析師擔心該公司可能因這樁醜聞流失業務。達里亞納尼說：「投資人認為，若輝達（NVIDIA）重新調配供貨，戴爾、其次是慧與，都將成為潛在的受益者。」

美超微股東周三控告該公司證券詐欺，蓄意隱瞞很大部分伺服器銷往在中國大陸的公司，藉此誇大業務前景並推升股價，且在遵守出口管制法律方面有重大缺陷。

不過，美超微周三股價仍勁揚8.2%，可見投資人認為該公司仍將受惠於伺服器市場的長期趨勢。

達里亞納尼在報告中也指出，近來原廠委託製造（OEM）普遍受到青睞，而記憶體類股則走勢疲軟。

他說：「市場可能開始將對 OEM 廠商更為有利的成本和供應背景反映在股價中，因為記憶體價格與供應一旦趨於穩定，將減輕硬體獲利能力面臨的一大壓力。」

戴爾 美超微 股票 基礎設施 投資人

延伸閱讀

美超微涉隱匿對中銷售風險 股東提告控證券詐欺

外交止戰曙光推升美股 Arm狂漲逾16%助威科技股

安謀首款AI晶片台積電代工 廣達、永擎等多家ODM業者合作機架

晶片缺貨潮…從記憶體蔓延至CPU 英特爾：調整價格是反映成本

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

為什麼本周戴爾、HPE、甚至挨告的美超微股價都大漲？

戴爾（Dell）股價創新高，單單本周漲幅便超過 16%，慧與（HPE）本周更大漲19%，就連遭到股東集體訴訟索賠的美超微電腦（Super Micro Computer），也大漲17%。

美超微涉隱匿對中銷售風險 股東提告控證券詐欺

美超微電腦股東今天提起訴訟，指控這家位於矽谷的伺服器製造商隱匿對中國銷售的依賴，而這些銷售違反美國出口法規已構成證券詐欺...

前高盛舵手示警！明天停火損害也難平復 私募市場估值終將清算

高盛集團資深董事長、曾任執行長的貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）向市場示警，即便伊朗戰事「明天就出現解決方案」，戰爭帶來的損害仍將持續發酵，呼籲投資人在當前動盪局勢下避免過度樂觀，並優先強化應變規畫。

美伊各說各話！油價漲勢受壓 美油商不敢「大鑽特鑽」

美國與伊朗針對伊朗戰事談判釋出矛盾訊息，但市場對中東戰火可能降溫的預期升高，油價漲勢受到壓抑。

Google新演算法引爆記憶體股賣壓 市場擔心晶片業定價權被削弱

Google發表了一種演算法，並宣稱這技術能改善 AI 模型的記憶體使用效率。受此消息影響，記憶體晶片和儲存概念股周三全面下挫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。