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前高盛舵手示警！明天停火損害也難平復 私募市場估值終將清算
高盛集團資深董事長、曾任執行長的貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）向市場示警，即便伊朗戰事「明天就出現解決方案」，戰爭帶來的損害仍將持續發酵，呼籲投資人在當前動盪局勢下避免過度樂觀，並優先強化應變規畫。
這位曾帶領高盛度過2008年全球金融危機的資深銀行家，周三接受財經媒體CNBC訪問時指出，部分市場對當前衝突的態度過於自滿，無論押注「一切將獲解決」或「永遠無解」都同樣危險。他表示，中東基礎設施已遭嚴重破壞，即使戰事停止，壓力仍將延續，「沒有理由認為明天就會出現解決方案」。
他觀察到，能源市場近期劇烈波動，反映投資人持續重新定價供應中斷帶來的長期影響。他建議投資人避免過度押注單一方向，轉而採取更審慎的作法，「保持高度靈活性並保護持有部位」。即使建立避險部位，也可能因局勢快速變化而瞬間失效。
他表示，伊朗戰前的投資環境原本「順風多於逆風」，包括經濟穩健成長與利率下行趨勢，但如今已被戰爭與能源價格議題置於次要位置。
此外，貝蘭克梵也對私募市場基金投資組合的估值準確性提出質疑，警告相關資產估值尚未經過股市壓力測試，並直言「終將面臨一次清算」，且間隔越久，潛在衝擊可能越大。
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