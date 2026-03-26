快訊

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

讓民眾上街是送死！川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧

聽新聞
0:00 / 0:00

前高盛舵手示警！明天停火損害也難平復 私募市場估值終將清算

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前高盛執行長、現任資深董事長貝蘭克梵示警，伊朗戰事衝擊恐持續，籲投資人強化應變規畫。路透
前高盛執行長、現任資深董事長貝蘭克梵示警，伊朗戰事衝擊恐持續，籲投資人強化應變規畫。路透

高盛集團資深董事長、曾任執行長的貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）向市場示警，即便伊朗戰事「明天就出現解決方案」，戰爭帶來的損害仍將持續發酵，呼籲投資人在當前動盪局勢下避免過度樂觀，並優先強化應變規畫。

這位曾帶領高盛度過2008年全球金融危機的資深銀行家，周三接受財經媒體CNBC訪問時指出，部分市場對當前衝突的態度過於自滿，無論押注「一切將獲解決」或「永遠無解」都同樣危險。他表示，中東基礎設施已遭嚴重破壞，即使戰事停止，壓力仍將延續，「沒有理由認為明天就會出現解決方案」。

他觀察到，能源市場近期劇烈波動，反映投資人持續重新定價供應中斷帶來的長期影響。他建議投資人避免過度押注單一方向，轉而採取更審慎的作法，「保持高度靈活性並保護持有部位」。即使建立避險部位，也可能因局勢快速變化而瞬間失效。

他表示，伊朗戰前的投資環境原本「順風多於逆風」，包括經濟穩健成長與利率下行趨勢，但如今已被戰爭與能源價格議題置於次要位置。

此外，貝蘭克梵也對私募市場基金投資組合的估值準確性提出質疑，警告相關資產估值尚未經過股市壓力測試，並直言「終將面臨一次清算」，且間隔越久，潛在衝擊可能越大。

高盛 基礎設施 財經媒體 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

分析：就算美以即刻停火 能源供應也要至少4個月才能回穩

千點大震盪！陳重銘看中東反覆局勢…直言台股今年難躺著賺

股市重挫該逃？ 法人解析兩大關鍵與資產配置策略

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美超微涉隱匿對中銷售風險 股東提告控證券詐欺

美超微電腦股東今天提起訴訟，指控這家位於矽谷的伺服器製造商隱匿對中國銷售的依賴，而這些銷售違反美國出口法規已構成證券詐欺...

前高盛舵手示警！明天停火損害也難平復 私募市場估值終將清算

高盛集團資深董事長、曾任執行長的貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）向市場示警，即便伊朗戰事「明天就出現解決方案」，戰爭帶來的損害仍將持續發酵，呼籲投資人在當前動盪局勢下避免過度樂觀，並優先強化應變規畫。

美伊各說各話！油價漲勢受壓 美油商不敢「大鑽特鑽」

美國與伊朗針對伊朗戰事談判釋出矛盾訊息，但市場對中東戰火可能降溫的預期升高，油價漲勢受到壓抑。

Google新演算法引爆記憶體股賣壓 市場擔心晶片業定價權被削弱

Google發表了一種演算法，並宣稱這技術能改善 AI 模型的記憶體使用效率。受此消息影響，記憶體晶片和儲存概念股周三全面下挫。

台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價20.6%

台積電ADR周三上漲1.3%，連三日上漲，收在347.75美元，較台北交易溢價20.6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。