美超微涉隱匿對中銷售風險 股東提告控證券詐欺

美超微電腦股東今天提起訴訟，指控這家位於矽谷的伺服器製造商隱匿對中國銷售的依賴，而這些銷售違反美國出口法規已構成證券詐欺，一名共同創辦人及另外兩名與公司有關人士因涉走私輝達晶片遭刑事起訴。

路透社報導，在提交至舊金山聯邦法院的一項擬議集體訴訟中，股東表示，美超微（Super MicroComputer）誇大公司業務前景並抬高股價，明知卻未揭露相當比例的伺服器銷售流向中國企業，且美超微在遵守出口管制法規方面出現重大缺失。

美方19日公布刑事指控後，美超微股價隔天暴跌33%。被起訴者包括美超微共同創辦人兼董事廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包商孫廷瑋。

股價重摔導致這家位於加州聖荷西（San Jose）的公司市值蒸發約61億美元，廖益賢也辭去董事職務。

在這起民事訴訟中，其他被告還包括執行長梁見後，以及財務長魏根德（David Weigand）。美超微尚未立即回應置評請求。

辦理刑事案的檢方指出，廖益賢與張瑞滄指示一家未具名的東南亞公司購買搭載輝達（Nvidia）晶片的伺服器，這家公司在2024與2025年間一共購買了價值25億美元的伺服器。

美超微表示正與政府合作，並強調相關涉嫌犯罪行為違反公司政策。

在這起刑事案中，美超微與輝達均未被起訴，且輝達也不是股東訴訟的被告。

今天提起的訴訟，為2024年4月30日至2026年3月19日期間的美超微投資人，尋求賠償金額則未具體說明。