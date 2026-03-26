快訊

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

讓民眾上街是送死！川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧

聽新聞
0:00 / 0:00

美超微涉隱匿對中銷售風險 股東提告控證券詐欺

中央社／ 舊金山25日綜合外電報導
美超微。路透
美超微。路透

美超微電腦股東今天提起訴訟，指控這家位於矽谷的伺服器製造商隱匿對中國銷售的依賴，而這些銷售違反美國出口法規已構成證券詐欺，一名共同創辦人及另外兩名與公司有關人士因涉走私輝達晶片遭刑事起訴。

路透社報導，在提交至舊金山聯邦法院的一項擬議集體訴訟中，股東表示，美超微（Super MicroComputer）誇大公司業務前景並抬高股價，明知卻未揭露相當比例的伺服器銷售流向中國企業，且美超微在遵守出口管制法規方面出現重大缺失。

美方19日公布刑事指控後，美超微股價隔天暴跌33%。被起訴者包括美超微共同創辦人兼董事廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包商孫廷瑋。

股價重摔導致這家位於加州聖荷西（San Jose）的公司市值蒸發約61億美元，廖益賢也辭去董事職務。

在這起民事訴訟中，其他被告還包括執行長梁見後，以及財務長魏根德（David Weigand）。美超微尚未立即回應置評請求。

辦理刑事案的檢方指出，廖益賢與張瑞滄指示一家未具名的東南亞公司購買搭載輝達（Nvidia）晶片的伺服器，這家公司在2024與2025年間一共購買了價值25億美元的伺服器。

美超微表示正與政府合作，並強調相關涉嫌犯罪行為違反公司政策。

在這起刑事案中，美超微與輝達均未被起訴，且輝達也不是股東訴訟的被告。

今天提起的訴訟，為2024年4月30日至2026年3月19日期間的美超微投資人，尋求賠償金額則未具體說明。

美超微 詐欺 股東 輝達

延伸閱讀

安謀首款AI晶片台積電代工 廣達、永擎等多家ODM業者合作機架

Arm發表AI晶片AGI CPU 永擎、廣達率先挺

北京出手干預Meta收購 AI公司Manus創辦人傳遭大陸限制出境

台積電、廣達大單浮現！安謀跨界賣晶片 首位大客戶是Meta

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美超微涉隱匿對中銷售風險 股東提告控證券詐欺

美超微電腦股東今天提起訴訟，指控這家位於矽谷的伺服器製造商隱匿對中國銷售的依賴，而這些銷售違反美國出口法規已構成證券詐欺...

前高盛舵手示警！明天停火損害也難平復 私募市場估值終將清算

高盛集團資深董事長、曾任執行長的貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）向市場示警，即便伊朗戰事「明天就出現解決方案」，戰爭帶來的損害仍將持續發酵，呼籲投資人在當前動盪局勢下避免過度樂觀，並優先強化應變規畫。

美伊各說各話！油價漲勢受壓 美油商不敢「大鑽特鑽」

美國與伊朗針對伊朗戰事談判釋出矛盾訊息，但市場對中東戰火可能降溫的預期升高，油價漲勢受到壓抑。

Google新演算法引爆記憶體股賣壓 市場擔心晶片業定價權被削弱

Google發表了一種演算法，並宣稱這技術能改善 AI 模型的記憶體使用效率。受此消息影響，記憶體晶片和儲存概念股周三全面下挫。

台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價20.6%

台積電ADR周三上漲1.3%，連三日上漲，收在347.75美元，較台北交易溢價20.6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。