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美伊各說各話！油價漲勢受壓 美油商不敢「大鑽特鑽」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
戰事與談判訊號交錯，國際油價震盪，美國油商對擴大鑽探態度保守。路透
戰事與談判訊號交錯，國際油價震盪，美國油商對擴大鑽探態度保守。路透

美國與伊朗針對伊朗戰事談判釋出矛盾訊息，但市場對中東戰火可能降溫的預期升高，油價漲勢受到壓抑。

美伊對談判進展各執一詞。白宮表示，過去數日已進行「具建設性」對話，並透過中間人向伊朗提出一項包含15項條件的和平方案，內容涵蓋拆除核設施、停止濃縮鈾與終止彈道飛彈計畫等。

伊朗外長阿拉奇則重申，目前沒有任何談判，並警告缺乏保障的停火只會導致戰爭重演，形成惡性循環。伊朗資訊委員會也回應，川普言論是假的，「不該被認真看待」。

儘管雙方立場強硬，市場仍關注衝突是否可能降溫。德意志銀行分析師指出，和平方案的消息已「削弱油市風險溢價」。不過，市場普遍認為，在談判出現明確進展，且荷莫茲海峽恢復正常通行前，油價下行空間有限。

目前荷莫茲海峽通行仍受限。伊朗表示，對「非敵對」國家船隻可在其協調下通行。阿拉奇證實，包括中國、俄羅斯、印度、伊拉克和巴基斯坦等「友好國家」的船隻，已獲准通過荷莫茲海峽。

美國總統日前所稱、伊朗領導人給了美國一個「非常大的禮物」，市場揣測，可能與航道通行安排有關。然而，石油業高層警告，即使海峽重新開放，中東石油也需要數月時間才能完全恢復到先前產量水準。

戰事已推升能源產品價格，柴油、汽油與航空燃油同步上漲，亞洲受到的衝擊尤為明顯。各國正為供應中斷風險預作準備，菲律賓宣布進入國家緊急狀態，南韓亦轉入危機應對模式。

美國在釋出外交訊號的同時，也持續加大軍事部署。白宮重申川普「不會虛張聲勢」，若談判破局不排除進一步行動。美國國防部已下令向中東部署兩個海軍陸戰隊遠征單位，約5,000名兵力及相關航空與登陸設備，同時增派逾1,000名第82空降師士兵。另有報導指出，美方正規劃增派約3,000名士兵支援對伊行動。

分析人士表，在戰事與外交訊號反覆交錯下，油價短線恐劇烈震盪。外交政策研究所（FPRI）總裁史坦（Aaron Stein）表示，美方正同時採取協商與施壓策略，市場將隨情勢變化調整價格預期。

值得注意的是，伊朗戰未能推動美國石油生產商「大鑽特鑽」。根據達拉斯聯準銀行的調查，超過半數的美國能源公司計劃維持或縮減今年現有的鑽探計畫，而那些貢獻了美國國內絕大部分石油產量的大型生產商，態度甚至更謹㥀。

自從多年前頁岩油熱潮破滅後，華爾街和許多上市公司都信奉「資本紀律」的信條，透過股息和庫藏股方式，將現金回饋給股東。儘管鑽探商眼下能獲得更高利潤，但當前的干擾可能不會改變這一現狀。

一位匿名受訪者表示：「當前油價能持續多久？很難做出長期承諾，也很難將『大鑽特鑽付諸行動』」。

最新行情顯示，西德州原油上漲0.74%，報每桶90.99美元；布蘭特原油25日收跌2.17美元至102.22美元。

油價 中東 伊朗 白宮 緊急狀態

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