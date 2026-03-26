快訊

吳鳳遭酸「土耳其人憑什麼教英文」 他自曝精通4國語言：別歧視我的努力

川習會預計5月14、15日舉行 川普：期待與習會面

普發現金1萬元4月30日截止…今年繼續發？財長給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價20.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲1.3%，連三日上漲，收在347.75美元，較台北交易溢價20.6%。

美股三大指數周三全面收高，投資人對美、伊外交談判進展抱持希望，儘管德黑蘭公開立場仍顯強硬，但私下釋出溝通的意向，緩解了市場對能源危機和通膨的焦慮。

道瓊工業指數上漲 305.43 點，漲幅 0.7%，收 46,429.49 點。標普 500 指數上漲 35.53 點，漲幅 0.5%，收 6,591.90 點。那斯達克綜合指數上漲 167.93 點，漲幅 0.8%，收在21,929.83 點。

費城半導體指數漲 1.2%。晶片架構巨頭安謀（Arm）宣布研發自有 AI 資料中心晶片，並預計未來數年將貢獻數十億美元營收，股價飆升逾 16%。超微（AMD）和英特爾（Intel）收漲逾 7%，輝達（NVIDIA）漲 2%。

台灣加權股價指數周三大漲826.87點，漲幅2.5%，收在33,439.11點。台積電（2330）漲1.9%收在1,845元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,224.97 +1.31 1,845.00 20.59

日月光投控 ASX US 358.30 +4.04 352.00 1.79

聯電 UMC US 59.57 +2.87 59.10 0.79

中華電 CHT US 136.06 +0.14 135.00 0.

聯電 日月光投控 能源危機 台積電

延伸閱讀

外交止戰曙光推升美股 Arm狂漲逾16%助威科技股

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

台積電ADR連二日上漲 較台北交易溢價21.3%

美股震盪收低 投資人在戰火疑慮和談判希望之間拉鋸

相關新聞

美伊各說各話！油價漲勢受壓 美油商不敢「大鑽特鑽」

美國與伊朗針對伊朗戰事談判釋出矛盾訊息，但市場對中東戰火可能降溫的預期升高，油價漲勢受到壓抑。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Google新演算法引爆記憶體股賣壓 市場擔心晶片業定價權被削弱

Google發表了一種演算法，並宣稱這技術能改善 AI 模型的記憶體使用效率。受此消息影響，記憶體晶片和儲存概念股周三全面下挫。

台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價20.6%

台積電ADR周三上漲1.3%，連三日上漲，收在347.75美元，較台北交易溢價20.6%。

外交止戰曙光推升美股 Arm狂漲逾16%助威科技股

美股三大指數周三全面收高，投資人對美、伊外交談判進展抱持希望，儘管德黑蘭公開立場仍顯強硬，但私下釋出的意向，緩解了市場對能源危機和通膨的焦慮。

伊朗拒停火…堅持達到目標才可能結束戰爭 油價盤旋100美元

美國與伊朗針對中東停戰展開外交斡旋的跡象愈來愈明顯，美國已送交15點停火提案給伊朗，但伊朗媒體報導，伊朗拒絕美國的談判提案，投資人審慎觀望前景，布蘭特油價仍盤旋在每桶100美元價位附近。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。