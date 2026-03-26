台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價20.6%

台積電ADR周三上漲1.3%，連三日上漲，收在347.75美元，較台北交易溢價20.6%。

美股三大指數周三全面收高，投資人對美、伊外交談判進展抱持希望，儘管德黑蘭公開立場仍顯強硬，但私下釋出溝通的意向，緩解了市場對能源危機和通膨的焦慮。

道瓊工業指數上漲 305.43 點，漲幅 0.7%，收 46,429.49 點。標普 500 指數上漲 35.53 點，漲幅 0.5%，收 6,591.90 點。那斯達克綜合指數上漲 167.93 點，漲幅 0.8%，收在21,929.83 點。

費城半導體指數漲 1.2%。晶片架構巨頭安謀（Arm）宣布研發自有 AI 資料中心晶片，並預計未來數年將貢獻數十億美元營收，股價飆升逾 16%。超微（AMD）和英特爾（Intel）收漲逾 7%，輝達（NVIDIA）漲 2%。

台灣加權股價指數周三大漲826.87點，漲幅2.5%，收在33,439.11點。台積電（2330）漲1.9%收在1,845元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,224.97 +1.31 1,845.00 20.59

日月光投控 ASX US 358.30 +4.04 352.00 1.79

聯電 UMC US 59.57 +2.87 59.10 0.79

中華電 CHT US 136.06 +0.14 135.00 0.