外交止戰曙光推升美股 Arm狂漲逾16%助威科技股

美股三大指數周三全面收高，投資人對美、伊外交談判進展抱持希望，儘管德黑蘭公開立場仍顯強硬，但私下釋出的意向，緩解了市場對能源危機和通膨的焦慮。

道瓊工業指數上漲 305.43 點，漲幅 0.7%，收 46,429.49 點。標普 500 指數上漲 35.53 點，漲幅 0.5%，收 6,591.90 點。那斯達克綜合指數上漲 167.93 點，漲幅 0.8%，收在21,929.83 點。

費城半導體指數漲 1.2%。晶片架構巨頭安謀（Arm）宣布研發自有 AI 資料中心晶片，並預計未來數年將貢獻數十億美元營收，股價飆升逾 16%。超微（AMD）和英特爾（Intel）收漲逾 7%，輝達（NVIDIA）漲 2%，台積電ADR漲1.3%。

戴爾（Dell）創下歷史新高，上漲 4%。

Raymond James投資長 Larry Adam說：「我仍然非常看好科技股，它是主導市場的『船長』，預期未來幾周的財報季將非常亮眼。」

白宮證實正在進行結束伊戰的談判，且美以雙方已暫時將兩位伊朗官員從斬首名單移除，以展現和談誠意。儘管伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）公開表示無意和華府會談，但私下已顯露願意聽取外交方案的意向。

受此消息影響，布蘭特原油期貨下跌 2.2% 至每桶 102.22 美元；WTI 下跌約 1% 至每桶 91 美元。能源股下跌 0.5%，在標普 500 指數 11 個主要類股中表現最為疲軟。

周三美債殖利率下滑（10 年期降至 4.326%），但通膨壓力仍揮之不去。根據 FedWatch 工具，市場目前已完全排除今年降息的可能性，甚至開始憂慮聯準會（Fed）可能因長期通膨壓力而轉向鷹派。

美國銀行經濟學家 Aditya Bhave說：「如果衝突迅速解決，油價回落將使Fed恢復偏鴿立場；但若衝擊持續且溫和，Fed可能因擔憂通膨而轉向鷹派。」

太空產業也迎來震撼彈，Destiny Tech100受惠於旗下最大持股 SpaceX 傳出最快將於本周提交 IPO 招股說明書的消息，股價應聲暴漲 15%。此利多不僅帶動該基金走強，也引發市場對整體太空科技族群的追捧。

中概股方面，京東和阿里巴巴分別大漲 8.0% 與 3.5%。大陸官媒《經濟日報》發文指稱「外賣大戰該結束了」，隨後獲市監總局轉載。市場解讀此舉意在降低惡性競爭、維護市場秩序，進而改善電商巨頭的獲利結構。

交易平台 Robinhood宣布一項新的 15 億美元庫藏股計畫，展現對自身經營能力的信心，並藉此回饋股東，激勵股價收盤上漲 5.0%。