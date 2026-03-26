聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗考慮美國結束戰爭提案 美股收高
伊朗正考慮美國提出的中東戰爭結束方案，引發投資人期待這場已打了3週多、造成全球能源供應大亂及掀起通貨膨脹疑慮的戰爭能緩和，油價應聲下跌，美國股市3大指數今天收高。
道瓊工業指數上揚305.43點或0.66%，收46429.49點。
標普500指數上漲35.53點或0.54%，收6591.90點。
那斯達克指數揚升167.94點或0.77%，收21929.83點。
費城半導體指數勁揚95.04點或1.21%，收7967.74點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。