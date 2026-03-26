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伊朗考慮美國結束戰爭提案 美股收高

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

伊朗正考慮美國提出的中東戰爭結束方案，引發投資人期待這場已打了3週多、造成全球能源供應大亂及掀起通貨膨脹疑慮的戰爭能緩和，油價應聲下跌，美國股市3大指數今天收高。

道瓊工業指數上揚305.43點或0.66%，收46429.49點。

標普500指數上漲35.53點或0.54%，收6591.90點。

那斯達克指數揚升167.94點或0.77%，收21929.83點。

費城半導體指數勁揚95.04點或1.21%，收7967.74點。

油價 美股 戰爭

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