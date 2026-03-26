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彌補AI投資龐大支出 路透：Meta裁員數百人

中央社／ 舊金山25日綜合外電報導

1名知情人士告訴路透社，臉書（Facebook）母公司Meta今天裁員數百人，影響多個團隊。The Information稍早報導，這波裁員涉及的部門有Reality Labs、社群媒體和招聘。

路透社指出，Meta正尋求彌補在人工智慧（AI）進行龐大投資帶來的成本攀升，以及砸大錢聘僱頂尖AI人才使得人事費用增加。

Meta已預估，今年在AI項目總花費將達到1620億至1690億美元（約新台幣5兆1700億元至5兆4000億元）。

路透社本月稍早報導，Meta正計劃大規模裁員，可能影響總人力的20%甚至更多；不過今天據悉的裁員規模小得多。根據Meta呈報的年度資料，截至去年12月31日其員工總數為接近7萬9000人。

Meta的1名發言人透過聲明回應表示：「Meta各團隊為確保處於能夠達成各自目標的最佳狀態，會定期進行重組或調整。在可能情況下，我們會為職位或許受影響的員工尋找其他機會。」

母公司 發言人 路透

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