伊朗拒停火…堅持達到目標才可能結束戰爭 油價盤旋100美元

美國與伊朗針對中東停戰展開外交斡旋的跡象愈來愈明顯，美國已送交15點停火提案給伊朗，但伊朗媒體報導，伊朗拒絕美國的談判提案，投資人審慎觀望前景，布蘭特油價仍盤旋在每桶100美元價位附近。

美國總統川普24日表示，白宮「正在與伊朗的正確人士磋商」，並說伊朗已向美方送上一份價值連城的「大禮」，內容與石油、天然氣及荷莫茲海峽有關，白宮也表示，看到透過外交途徑化解當前衝突的可能性。

紐時與美聯社報導，美方已透過巴基斯坦提交15點停戰計劃給伊朗，巴基斯坦媒體報導，伊朗已收到這份提案。以色列電視台第12頻道報導，華府正尋求為期一個月的停火以進行談判。

美國政治新聞網站Axios也引述知情人士指出，美國正與中東調停人討論，最快可能於26日與伊朗高層舉行和平談判。中東衝突出現外交解方的希望，帶動布蘭特油價25日盤中一度重挫逾7%至每桶97.15美元。

不過，伊朗半官方的Fars通訊社報導，德黑蘭拒絕接受停火，因為和違反協議的各方進入談判過程不合邏輯，伊朗聚焦於達成反抗對方的戰略目標，只有在達成目標時，才有可能結束戰爭、而非單純停火。

國際油價跌幅應聲急速收斂，布蘭特油價跌幅縮小至3.4%，報每桶100.90美元，西德州油價跌幅也縮小至3.3%，成為每桶89.28美元。