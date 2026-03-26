波灣能源業受戰爭衝擊 石油震撼蔓延到全球 美通膨率恐觸及4%

即便投資人對美國和伊朗的外交談判保持樂觀期待，石油供應緊俏問題正從波灣蔓延到全球，且伊朗戰爭對波斯灣能源產業的衝擊，可能需時數年才能全面恢復，勢必將推升全球通膨。經濟學家預期，在這波石油震撼後，美國通膨率可能觸及4%。

在中東供應緊張的中心，杜拜基準油價日前衝上每桶160美元的驚人高價。貿易商表示，若波斯灣無法迅速恢復通行，整體油市都將跟著漲上去，因為亞洲買家正在全球爭搶替代油品，確保柴油和航空燃料生產不致停擺。

亞洲煉油廠正在搜尋含硫原油，作為中東油品的替代供應，推升挪威、俄羅斯、哥倫比亞乃至美國部分原油價格，運輸船目的地也正從歐洲轉向亞洲。

顧問業者Energy Aspects創辦人森恩（Amrita Sen）表示，亞洲正在爭奪所有可獲得的石油，若荷莫茲海峽持續關閉，布蘭特油價終將追上中東油價。

摩根大通分析師數據顯示，截至23日，荷莫茲海峽實質封閉，已導致每日石油供應量減少1,600萬桶，4月隨著更多石油通過管道運輸以及各國釋放戰略儲油，缺口可能會縮小，但仍將達每日1,000萬桶。

另一方面，美國與以色列的攻擊、及伊朗攻擊鄰國能源設施作為報復，已使中東數十處能源設施受損，就算立即停戰，也可能費時數年才能完全恢復，最受關注者當屬卡達拉斯拉凡液化天然氣（LNG）設施，要回到戰前產量水準可能需要長達五年。

國際能源總署（IEA）指出，中東九國超過40項能源資產遭到「嚴重或非常嚴重的破壞」，可能拉長在衝突結束後、全球供應鏈受擾的時間。