Meta留人才 效仿特斯拉 提供股票選擇權給高層主管

臉書母公司Meta正為高層主管加薪，並且比照特斯拉（Tesla）留住執行長馬斯克的做法，提供與公司股價掛鉤的股票選擇權，為該公司2012年掛牌上市以來首度提供股票選擇權給高層主管，條件是市值未來五年要衝上9兆美元，以留才並加速人工智慧（AI）發展，也凸顯AI搶才大戰日益激烈。

申報文件顯示，Meta財務長蘇珊・李（Susan Li）、技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）、產品長考克斯（Chris Cox）、營運長奧利文（Javier Olivan）、法務長馬洪尼（Curtis Mahoney）及副董事長麥考米克（Dina Powell McCormick）等六位主管，都能獲得股票選擇權，但不包含執行長祖克柏。

這些選擇權將與Meta股價掛鉤，將在2028年2月14日前分七批發放，首批選擇權將在Meta股價觸及1,106.08美元（比24日收盤價大漲88%）、以目前在外流通股票所計算的市值達到約2.82兆美元時發放，之後依照各階段更高的目標而發放，最後一批選擇權要在Meta股價達到3,727.12美元、市值9兆美元時才會發放，是目前的六倍多。

若Meta主管未能達成目標，還沒發放的選擇權仍將在2030年8月15日前分期發放，但能行使這些選擇權的條件為市值超越9兆美元，若這些主管未行使，這些選擇權將在2031年3月31日失效。

相較下，特斯拉去年11月批准馬斯克的薪酬方案，特斯拉市值須在未來十年達到8.5兆美元，才能獲得1兆美元的全額薪酬，而Meta設定的時間只有五年，而且市值目標更高。若果真達標，這些主管高層整體薪酬可能達到數十億美元。

Meta表示，此舉是一項重大押注，只有在公司未來取得顯著成長、股價明顯高於行使價時，薪酬才具實質價值。

Meta也新發放大筆限制性股票獎勵（RSU）給主管，博斯沃思、考克斯及奧利文各獲得價值4,700萬美元的股票，馬洪尼、麥考米克及會計長安德森（Aaron Anderson）則各獲得約3,000萬美元，分四年發放。

Meta近年已大舉延攬AI人才，部分薪酬方案甚至超過10億美元。2025年與員工股票獎酬相關現金成本達420億美元，占自由現金流96%，並透過236億美元庫藏股回購抵銷稀釋。