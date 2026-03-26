聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜、Google 科技戰大廝殺 機器人、自駕車過招一波波

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

亞馬遜（Amazon）與Google的機器人與自駕車競爭日益激烈，亞馬遜已收購紐約新創業者Fauna機器人公司，另與卡達億萬富豪參與德國新創Neura機器人公司的最新一輪籌資，旗下自駕服務Zoox計劃今年中之前開始收費。已擁有Waymo自駕車服務的Google母公司Alphabet，也和Agile機器人公司合作。

亞馬遜證實已收購Fauna，但未透露收購金額，表示「對Fauna打造具備能力、安全且有趣、人人都能使用的機器人的願景感到興奮」。Fauna包括兩位共同創辦人在內的約50名員工將加入亞馬遜，並持續向外部研究人員推廣Sprout。

Fauna開發的Sprout的人形機器人，採用輝達NVIDIA）Jetson Orin機器人平台，能與人互動、對話、行走、抓取物品，甚至跳舞，並能隨時間建立記憶，今年1月起推廣給研發合作夥伴。身高42英吋（約107公分），有利在家庭與辦公室中執行任務，例如撿起玩具或從儲藏室取食物，目前版本售價為5萬美元。

若亞馬遜推出人形機器人產品，將與多款開發中的機器人專案競爭，例如特斯拉Optimus、Figure AI的人形機器人，以及波士頓動力公司和各類新創公司的產品。

彭博也報導，卡達王室成員、前首相哈馬德（Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani，HBJ）最近透過其控股公司旗下機構，成為德國機器人新創公司Neura Robotics的股東。亞馬遜、高通創投、穩定幣發行商Tether，以及德國博世都參與了這次3月的增資。Neura正在開發由AI驅動的人形機器人。

英國金融時報（FT）指出，亞馬遜旗下的自駕新創公Zoox，在去年提供免費服務後，正推動在美國數座城市推出商業服務，希望在今年中之前開始收費。

此外，Alphabet旗下的Google Deepmind正擴增Agile機器人公司為合作或半，提供Gemini機器人的人工智慧（AI）模型，作為Agile硬體的基礎模型，代表Google的機器人模型將能獲取實際世界的部署數據，強化與亞馬遜及特斯拉（Tesla）等對手相競爭的實力。

輝達 特斯拉 NVIDIA

延伸閱讀

亞馬遜布局「超萌」家庭人形機器人 收購新創Fauna Robotics

相關新聞

亞洲救油荒動用抗疫對策 南韓考慮居家上班

在中東衝突引發的全球燃油短缺後，亞洲各國正以新冠肺炎疫情期間所累積的經驗，回應這場燃料危機，包括考慮推動居家上班政策、推出援助措施等。亞洲開發銀行（ADB）也宣布財政支持方案，幫助緩解中東戰爭所引發的能源震撼。

美股早盤／美國有意談和 四大指數齊漲、Arm飆15%

美國尋求終結伊朗戰事，帶動油價跌破每桶100美元，蓋過了伊朗拒絕和談的消息，美股25日早盤四大指數齊揚。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

歐美企業掀起發債熱潮

歐美績優公司正十萬火急搶著發債籌資，把握市況難得平靜下來的機會窗口，趕在伊朗戰爭和美國期中選舉再掀市場波動之前，付諸行動，先行掌握現金。

印尼擬課稅 鎳價飆漲

印尼同意對鎳開徵暴利稅，新稅可能在下個月實施，由於該國是全球最大鎳生產國，倫敦金屬交易所（LME）的鎳期貨價格，25日盤中跳漲3.1%至每噸17,475美元。

ECB評估最快4月升息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德25日表示，如果伊朗戰爭導致通膨衝擊失控，ECB準備好最快在4月升息，但官員仍在評估相關影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。