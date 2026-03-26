亞馬遜、Google 科技戰大廝殺 機器人、自駕車過招一波波

亞馬遜（Amazon）與Google的機器人與自駕車競爭日益激烈，亞馬遜已收購紐約新創業者Fauna機器人公司，另與卡達億萬富豪參與德國新創Neura機器人公司的最新一輪籌資，旗下自駕服務Zoox計劃今年中之前開始收費。已擁有Waymo自駕車服務的Google母公司Alphabet，也和Agile機器人公司合作。

亞馬遜證實已收購Fauna，但未透露收購金額，表示「對Fauna打造具備能力、安全且有趣、人人都能使用的機器人的願景感到興奮」。Fauna包括兩位共同創辦人在內的約50名員工將加入亞馬遜，並持續向外部研究人員推廣Sprout。

Fauna開發的Sprout的人形機器人，採用輝達（NVIDIA）Jetson Orin機器人平台，能與人互動、對話、行走、抓取物品，甚至跳舞，並能隨時間建立記憶，今年1月起推廣給研發合作夥伴。身高42英吋（約107公分），有利在家庭與辦公室中執行任務，例如撿起玩具或從儲藏室取食物，目前版本售價為5萬美元。

若亞馬遜推出人形機器人產品，將與多款開發中的機器人專案競爭，例如特斯拉Optimus、Figure AI的人形機器人，以及波士頓動力公司和各類新創公司的產品。

彭博也報導，卡達王室成員、前首相哈馬德（Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani，HBJ）最近透過其控股公司旗下機構，成為德國機器人新創公司Neura Robotics的股東。亞馬遜、高通創投、穩定幣發行商Tether，以及德國博世都參與了這次3月的增資。Neura正在開發由AI驅動的人形機器人。

英國金融時報（FT）指出，亞馬遜旗下的自駕新創公Zoox，在去年提供免費服務後，正推動在美國數座城市推出商業服務，希望在今年中之前開始收費。

此外，Alphabet旗下的Google Deepmind正擴增Agile機器人公司為合作或半，提供Gemini機器人的人工智慧（AI）模型，作為Agile硬體的基礎模型，代表Google的機器人模型將能獲取實際世界的部署數據，強化與亞馬遜及特斯拉（Tesla）等對手相競爭的實力。