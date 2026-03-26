飛彈防禦系統需求火熱 美、德搶食戰爭大餅

在全球地緣政治緊張推升各國國防需求之際，美國與德國的業者紛紛搶攻戰爭財，參與美國與以色列各自的飛彈防禦系統。

路透引述知情人士報導，美國Anduril、Palantir正攜手為美國總統川普的「金穹」飛彈防禦系統研發軟體，能整合雷達與各類感測器數據，並連結攔截系統，讓指揮官即時掌握威脅並下達決策，其他參與的企業包括網路業者Aalyria科技公司、人工智慧（AI）新創Scale AI及軟體業者Swoop科技公司，還有洛克希德馬丁、RTX及諾斯洛普格魯曼等傳統軍工企業。

該軟體開發聯盟目標今年夏季完成測試，並驗證系統能整合多來源數據、進行處理並採取行動；若測試成功，相關系統將成為整體防禦架構核心。「金穹」該計畫規模1,850億美元，目標建立涵蓋太空的飛彈防禦系統，以攔截彈道飛彈、巡弋飛彈與極音速飛彈。

在大西洋彼岸，英國金融時報（FT）報導，德國福斯汽車（Volkswagen）也正與以色列Rafael先進防禦系統公司協商，把一座面臨關廠威脅的汽車工廠，轉型幫以國「鐵穹」防空系統生產飛彈零組件的工廠，以拯救工廠2,300名員工的工作，並把鐵穹系統產品推銷給歐洲政府。

根據提案，位於德國薩克森邦的奧斯納布魯克（Osnabrück）廠，將生產運載飛彈的重型卡車、發射器及發電機，但不會製造飛彈本身。

Rafael也將在德國設立另一座工廠，製造必須在專用廠房生產的飛彈。該公司目標是把這套系統販售給德國等歐洲國家政府；消息來源表示，之所以選在德國設廠，是因為德國是以色列在歐洲最堅定的支持者之一。

另據彭博資訊導，德國核融合新創Marvel Fusion正探索把雷射技術，應用在國防、醫療、工業應用等領域，反映該公司推動核融合商用的進程緩慢。Marvel Fusion也考慮把公司遷往美國，以改善資金取得管道。