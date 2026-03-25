聽新聞
0:00 / 0:00
Sony Honda合資開發電動車遇逆風 計畫喊卡
日本本田汽車（Honda）與索尼集團（Sony）今天表示，全球市場環境出現變化，它們將暫停雙方電動車合作計畫，並評估其未來方向。
法新社報導，本田與索尼在聲明中宣布，2022年成立的合資企業「索尼本田汽車」（Sony HondaMobility，SHM）將「中止旗下首款車型AFEELA1及第2款的開發與上市」。
聲明指出，本田重新評估其汽車電動化策略，且SHM事業發展的前提條件已出現「重大變化」。
本田與索尼今天還說，已決定檢討SHM的事業方向，但未說明下次公布消息的日期。
本月稍早，本田宣布將認列電動車相關巨額損失，並取消於北美市場推出及開發部分車型。
本田當時提到的原因包括美國取消電動車購車稅賦優惠、放寬化石燃料相關規範，以及公司產品在亞洲競爭力下滑。此外，美國加徵關稅也削弱本田汽車事業的獲利能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。