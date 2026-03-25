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Sony Honda合資開發電動車遇逆風 計畫喊卡

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本本田汽車（Honda）與索尼集團（Sony）今天表示，全球市場環境出現變化，它們將暫停雙方電動車合作計畫，並評估其未來方向。

法新社報導，本田與索尼在聲明中宣布，2022年成立的合資企業「索尼本田汽車」（Sony HondaMobility，SHM）將「中止旗下首款車型AFEELA1及第2款的開發與上市」。

聲明指出，本田重新評估其汽車電動化策略，且SHM事業發展的前提條件已出現「重大變化」。

本田與索尼今天還說，已決定檢討SHM的事業方向，但未說明下次公布消息的日期。

本月稍早，本田宣布將認列電動車相關巨額損失，並取消於北美市場推出及開發部分車型。

本田當時提到的原因包括美國取消電動車購車稅賦優惠、放寬化石燃料相關規範，以及公司產品在亞洲競爭力下滑。此外，美國加徵關稅也削弱本田汽車事業的獲利能力。

美國 索尼 本田

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