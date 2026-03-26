SK海力士計劃在美上市 擬籌140億美元

SK海力士表示，計劃今年到美國掛牌上市，消息人士透露籌資規模上看140億美元，以擴大投資人工智慧（AI）記憶體，滿足市場的熱絡需求，可能是美國五年來最大規模的首次公開發行股票（IPO）。

SK海力士24日在申報資料揭露，已祕密向美國證管會（SEC）申請今年在華爾街發行美國存託憑證（ADR），但發行規模、方法及時程等細節還沒敲定。

SK海力士執行長郭魯正25日在股東會透露，目標是下半年在紐約掛牌，他被問到籌資規模是否如南韓媒體報導、上看15兆韓元（100億美元）時，表示還沒做成決定，但該公司希望提高市值到符合其他AI硬體供應商的水準。

路透引述知情人士指出，SK海力士計劃在美國掛牌的股票數量，占該公司總股數的2%-3%，用於幫助資助興建位於南韓龍仁與美國印第安那州的晶片廠。

以SK海力士市值計算，該公司總股數的2%-3%約相當於96億-144億美元，將比酷澎（Coupang）2021年在美國IPO籌資46億美元的兩倍多，更是美國五年來規模最大的上市案。