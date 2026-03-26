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蘋果Siri 將轉型AI代理
知情人士透露，蘋果公司（Apple）正在測試一款獨立的Siri語音助理應用程式（App），並搭配全新的「Ask Siri」功能，可橫跨旗下所有軟體運作，把這項傳統的語音助理轉型為人工智慧（AI）代理。
彭博資訊報導，新版Siri預料將於6月8日的全球開發者大會（WWDC）亮相，成為iOS 27和macOS 27新版作業系統的一環，蘋果也將現代化Siri ，賦予全新的外觀和類似聊天機器人的體驗。
蘋果正致力以新版Siri為核心，重建AI平台，目標是將這項技術從傳統的語音助理，轉型為深度整合各項應用程式（App）、且貫穿整個系統的AI代理（AI agent）。
代號「Campo」的新版Siri，希望更全面控制iPhone和Mac功能，並能讀取訊息、筆記和電子郵件等個人資料以執行指令。新版Siri還能在App內完成任務、存取新聞內容，並透過蘋果開發的介面和模型搜尋公開網頁。
蘋果也計劃在今年底之前，測試通用於iPhone、iPad及Mac等裝置的專屬Siri App。
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