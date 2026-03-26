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德銀：伊朗戰爭侵蝕石油美元主導地位 催生「石油人民幣」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

德意志銀行（Deutsche Bank）表示，伊朗戰爭正考驗美元作為全球石油貿易計價貨幣的地位，未來更多交易可能改採人民幣結算。最新例證為，彭博資訊報導，印度煉油業者正日益以人民幣等其他替代貨幣，採購俄羅斯石油。

媒體日前報導，伊朗允許使用人民幣支付石油款項的船隻通過荷莫茲海峽後，德意志銀行策略師薩奇德瓦（Mallika Sachdeva）發布報告表示，「這場衝突可能成為侵蝕『石油美元』主導地位的催化劑，並催生『石油人民幣』」。中國大陸是伊朗的長期夥伴，也是其石油的最大買家。

薩奇德瓦指出，石油美元體系進一步瓦解，可能對美元在全球貿易與儲蓄的使用、以及其世界準備貨幣的地位，產生「重大連鎖影響」；同時，中國大陸正加速提升人民幣的全球地位，挑戰美元霸權。

彭博指出，在地緣政治緊張升高、美國政策轉變之際，印度煉油業者為降低對美元依賴，正以人民幣等貨幣採購俄羅斯石油，交易方式是先把俄國盧布存入俄國賣家的特殊海外帳戶，再換成阿聯迪拉姆或人民幣。

石油美元的安排可追溯到1974年，當時沙烏地阿拉伯同意石油以美元計價，並將盈餘投資美元資產，換取華府的安全保證。如今，沙國對大陸的石油銷售量，為美國的四倍。波灣國家也已在試驗非美元的支付架構，例如多邊央行數位貨幣橋。

荷莫茲海峽船運幾近封閉，已帶動石油等關鍵大宗物資價格飆漲，全球約五分之一的油氣、以及大量糧食、金屬等原物料，每天途經這條水道。

貨幣 伊朗戰爭 彭博

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