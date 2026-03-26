聽新聞
0:00 / 0:00

ECB評估最快4月升息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

歐洲央行（ECB）總裁拉加德25日表示，如果伊朗戰爭導致通膨衝擊失控，ECB準備好最快在4月升息，但官員仍在評估相關影響。

拉加德表示，「如果情況適當，我們準備在任何一次會議上改變政策」，即便通膨只是短暫超過央行的2%通膨目標，也須適度調整政策。

但拉加德也強調，「對衝擊的規模、持續時間、波及程度沒有充分資訊前，不會貿然行動」，但不會因為猶豫不決而陷入癱瘓，在中期內達成2%通膨目標的承諾是沒有條件的。

如今油價徘徊在每桶100美元左右。拉加德說，歷史證據顯示，能源價格大幅轉嫁的風險，在歐元區是例外、而非通則，但情況也許會改變，若衝擊擴大，盡快發現極其重要，強調ECB會保持「靈活」。

中東衝突推升能源成本，助長通膨復熾的恐懼。儘管目前情況不同於四年前，當時俄烏戰爭使歐洲通膨飆上兩位數，拉加德說，仍有理由保持警戒。

德國央行總裁納格爾等人也說，倘若物價前景持續惡化，或許最快得在4月上調利率。

俄烏戰爭 升息 伊朗戰爭

延伸閱讀

ECB總裁拉加德：伊朗戰爭若使通膨失控 最快4月升息

2月測驗點齊跌 台經院憂百元油價成常態、CPI恐上修

中東衝擊 美歐日PMI下滑

經濟日報社論／能源通膨升溫 房價恐先漲後跌

相關新聞

亞洲救油荒動用抗疫對策 南韓考慮居家上班

在中東衝突引發的全球燃油短缺後，亞洲各國正以新冠肺炎疫情期間所累積的經驗，回應這場燃料危機，包括考慮推動居家上班政策、推出援助措施等。亞洲開發銀行（ADB）也宣布財政支持方案，幫助緩解中東戰爭所引發的能源震撼。

美股早盤／美國有意談和 四大指數齊漲、Arm飆15%

美國尋求終結伊朗戰事，帶動油價跌破每桶100美元，蓋過了伊朗拒絕和談的消息，美股25日早盤四大指數齊揚。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

歐美企業掀起發債熱潮

歐美績優公司正十萬火急搶著發債籌資，把握市況難得平靜下來的機會窗口，趕在伊朗戰爭和美國期中選舉再掀市場波動之前，付諸行動，先行掌握現金。

印尼擬課稅 鎳價飆漲

印尼同意對鎳開徵暴利稅，新稅可能在下個月實施，由於該國是全球最大鎳生產國，倫敦金屬交易所（LME）的鎳期貨價格，25日盤中跳漲3.1%至每噸17,475美元。

ECB評估最快4月升息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德25日表示，如果伊朗戰爭導致通膨衝擊失控，ECB準備好最快在4月升息，但官員仍在評估相關影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。