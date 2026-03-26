ECB評估最快4月升息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德25日表示，如果伊朗戰爭導致通膨衝擊失控，ECB準備好最快在4月升息，但官員仍在評估相關影響。

拉加德表示，「如果情況適當，我們準備在任何一次會議上改變政策」，即便通膨只是短暫超過央行的2%通膨目標，也須適度調整政策。

但拉加德也強調，「對衝擊的規模、持續時間、波及程度沒有充分資訊前，不會貿然行動」，但不會因為猶豫不決而陷入癱瘓，在中期內達成2%通膨目標的承諾是沒有條件的。

如今油價徘徊在每桶100美元左右。拉加德說，歷史證據顯示，能源價格大幅轉嫁的風險，在歐元區是例外、而非通則，但情況也許會改變，若衝擊擴大，盡快發現極其重要，強調ECB會保持「靈活」。

中東衝突推升能源成本，助長通膨復熾的恐懼。儘管目前情況不同於四年前，當時俄烏戰爭使歐洲通膨飆上兩位數，拉加德說，仍有理由保持警戒。

德國央行總裁納格爾等人也說，倘若物價前景持續惡化，或許最快得在4月上調利率。