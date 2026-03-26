印尼擬課稅 鎳價飆漲

印尼同意對鎳開徵暴利稅，新稅可能在下個月實施，由於該國是全球最大鎳生產國，倫敦金屬交易所（LME）的鎳期貨價格，25日盤中跳漲3.1%至每噸17,475美元。

印尼財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，總統普拉伯沃25日已批准對煤炭和鎳出口課徵關稅，具體稅率仍在討論中。他稍早說，要是政府同意，新稅可能會在4月1日上路。

伊朗戰爭推升油價，導致印尼面臨日益嚴峻的預算壓力，該國一直考慮對大宗商品課暴利稅，同時也聚焦刪減開支，以便讓預算赤字維持占國內生產毛額（GDP）3%的比重。另一方面，印尼是原油和燃料的淨進口國，中東衝擊打斷能源供給，該國可能出現通膨與成長壓力。

印尼一直想提升資源價值鏈，方法是停止所有原物料出口、促使企業投資金屬加工。鎳是重要的電池金屬，對鎳出口課稅的討論可追溯到2022年，當時的總統佐科威希望藉此吸引電池和電動車廠商到當地投資。

印尼目前占全球鎳產量一半以上，該金屬也是該國最主要的出口品之一，該行業大部分成長都是受到中國大陸投資帶動。該國的鎳出口先前數年均出現兩位數成長，釀成供給過剩，去年鎳價跌破每噸15,000美元。