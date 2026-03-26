歐美企業掀起發債熱潮

歐美績優公司正十萬火急搶著發債籌資，把握市況難得平靜下來的機會窗口，趕在伊朗戰爭和美國期中選舉再掀市場波動之前，付諸行動，先行掌握現金。

英國金融時報（FT）報導，LSEG的資料顯示，23-24日共有16家公司共發行總額220億美元的投資級公司債，發行公司包括礦業巨人嘉能可（Glencore）以及造市商Citedal證券公司，與上周後半發債活動停滯的情況，形成鮮明對比。

有別於許多公司在伊朗戰爭爆發前寧可觀望數日、等待市況好轉再發債，現在企業爭先恐後搶發債。摩根大通全球投資級融資主管瑟維迪亞（John Servidea）說：「基於大環境瞬息萬變，市場也急遽變化，指望會有數日平靜期不切實際。」他說，一些公司把原訂今年稍後的計畫提前，設法在市況相對穩定時籌資。

受美國總統川普暗示伊朗戰爭可能很快結束鼓舞，3月10日美國投資級公司債締造單日發行額超過650億美元的歷史新高紀錄，與前一日「零發行」相比如天壤之別。

道明證券主管戴米（Jiyann Daemi）指出，通膨與成長展望不明，企業想儘快取得融資。他說：「機會窗口變少了。自伊朗戰爭衝擊市場以來，明顯可發債的天數或許屈指可數。」

歐洲企業也急著發債籌資，擔心戰爭打擊經濟和私募信貸惡化的傳染效應，願意忍受借貸成本小幅增加，以免冒著日後發債條件更糟的風險。