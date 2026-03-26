亞洲救油荒動用抗疫對策 南韓考慮居家上班

在中東衝突引發的全球燃油短缺後，亞洲各國正以新冠肺炎疫情期間所累積的經驗，回應這場燃料危機，包括考慮推動居家上班政策、推出援助措施等。亞洲開發銀行（ADB）也宣布財政支持方案，幫助緩解中東戰爭所引發的能源震撼。

南韓已進入緊急模式，設立跨部會的緊急經濟工作小組，以加速協調因應措施的速度，政府和執政黨也已達成共識將編列25兆韓元（167億美元）的追加預算，財源是高於預期的稅收、而非仰賴發債，以免在市場動盪之際，又推升公債殖利率。

首爾當局也計劃本周開始限制石油腦出口，將供應留給國內使用。 三星集團和旗下企業將實施為期十天的輪流開車限制。南韓能源部長金星煥24日被問起遠距上班的可能性時，表示會「諮詢相關部會，積極考慮推行遠距上班」。

菲律賓總統小馬可仕宣布，進入全國能源緊急狀態，表示戰事對國內能源供應構成「立即危險」，並表示「很有可能」因為飛機燃料短缺，讓飛機暫時停飛。該國3月也針對部分政府辦公室縮短工作天數。

澳洲至少600座加油站因民眾恐慌性購油，導致庫存少一種成品油短缺，柴油價格大漲，也開始衝擊當地的農民和礦商，坎培拉當局正在國會推動立法，提高哄抬油價的罰金一倍。

日本政府計劃動用8,000億日圓（50億美元）的準備金進行補貼，目標是把汽油均價維持在每公升約170日圓（約新台幣34.2元）。紐西蘭4月起將對低收入家庭每周發放50紐幣（約新台幣930元）的暫時金援。

這些發展都顯示，亞太各國正運用在新冠疫情所累積的經驗，因應當前的燃料短缺危機。

但當前與新冠疫情期間不同之處在於，各國央行在疫情期間積極降息，現在則是考慮升息。

為救助受燃料短缺困境所苦的國家，亞銀也表示，正準備部署「快速、有彈性、且能擴大規模」的協助措施，幫助開發中成員國管理立即的財政壓力，並取得石油和糧食等必要物資。

亞銀總裁神田真人表示，第一個提出援助請求的是斯里蘭卡，已額外要求支援1億美元，孟加拉也已正式提出金援請求，「有很多潛在需求」，「只要提出正式請求，亞銀將支援其他國家」。亞銀也將透過貿易與供應鏈融資計劃，為民間部門提供擔保和貸款，確保成員國能順利進口糧食與能源。