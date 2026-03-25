美股早盤／美國有意談和 四大指數齊漲、Arm飆15%

美國尋求終結伊朗戰事，帶動油價跌破每桶100美元，蓋過了伊朗拒絕和談的消息，美股25日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤上揚0.6%，標普500指數漲0.7%，那斯達克指數漲1%，費城半導體指數也攀升1%。台積電ADR走高1.4%。輝達勁揚近3%。

晶片設計大廠安謀（Arm）急漲15%。該公司以往授權技術給其他公司，如今將首次跨界發售自家晶片。

美國總統川普力促與伊朗和談，以停止戰事，但談判架構、伊朗談判代表、停火協議形式都充滿不確定性。伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）引述知情人士表示，德黑蘭當局不接受美國的停火提案，並說與違約國商討停火「不合邏輯」，也不可行。

目前幾乎沒有跡象顯示， 伊朗有意縮手，該國持續攻擊以色列和其他波灣國家。

布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman）的哈達德說，儘管策略模糊性揮之不去，市場估計衝突可望化解。伊朗對美國降低衝突的反應，最終將決定最恐懼的時刻是否已經過去。