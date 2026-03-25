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印尼批准對鎳出口課稅 鎳價應聲跳漲2.7%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
全球最大鎳生產國印尼將對該金屬的出口課稅，帶動鎳價躍漲2.7%。 歐新社
全球最大鎳生產國印尼將對該金屬的出口課稅，帶動鎳價躍漲2.7%。 歐新社

全球最大鎳生產國印尼宣布將對這種電池金屬的出口課稅，帶動倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨價格一度躍漲2.7%。

印尼財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，總統普拉伯沃25日已批准對煤炭和鎳出口課徵關稅，具體稅率仍在討論中。

印尼一直在考慮對大宗商品課暴利稅，因為伊朗戰爭推升油價，導致該國面臨日益嚴峻的預算壓力。作為一個原油和燃料的淨進口國，印尼也容易受到這場衝突造成的能源供應中斷，和其帶來的潛在通膨和成長壓力影響。

印尼一直渴望停止所有原物料出口和推動企業投資金屬加工，來提升資源價值鏈。對鎳出口課稅的討論可追溯到2022年，時任總統佐科威希望吸引使用鎳的電池和電動車廠商到當地投資。

印尼目前占全球鎳產量一半以上，該金屬也是該國最主要的出口品之一，該行業大部分成長都是受到中國大陸投資帶動。

碩河資產管理公司分析師高銀表示，鑒於印尼目前的財政困境，投資人現在可能更相信這項計畫；更高的稅率將推升鎳的生產成本和價格。

稅率 電池 伊朗戰爭

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