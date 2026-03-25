imec授予輝達執行長黃仁勳 2026年度終身創新獎

比利時微電子研究中心（imec）很榮幸宣布，NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳獲頒2026年imec年度終身創新獎（Lifetime of Innovation Award）。imec藉由這個獎項表揚黃仁勳為實現高速運算技術和推動各大產業的關建AI應用所發揮的重要作用—圖形處理器（GPU）的發明是這些成果的發展動能。此次頒獎典禮包含與黃仁勳進行視訊採訪，將於5月19日在比利時安特衛普（Antwerp）imec全球技術論壇（ITF World)上舉行。

黃仁勳於1993年創辦輝達（NVIDIA），並自創立之初擔任總裁、執行長及董事會成員。在他的帶領下，NVIDIA於1999年推出可程式圖形處理器（GPU），鞏固現代電腦圖學（computer graphics）並推動平行運算變革。最近，GPU深度學習激發了現代AI技術的發展，採用GPU作為電腦、機器人與人型機器人以及自駕車的大腦，使其具備感知和理解世界的能力。

imec執行長Luc Van den hov表示：「（可程式）圖形處理器這項發明帶來深遠影響，值得多次強調其重要性。最初用於電動遊戲市場的高階專業處理器，逐漸成為高速運算和基於AI的新型運算模式之基礎，顛覆所有產業。因此，黃仁勳不只是NVIDIA的創辦人和執行長，也是現代運算技術的重要架構師。」

imec年度終身創新獎每年都會授予那些持續在技術和創新領域帶來顛覆性貢獻的重要人士。Luc Van den hov說明：「透過這個獎項，我們把創新視為對求知、承擔風險以及建構從根本塑造社會的技術之貢獻來加以表揚。我們頒授2026年年度終身創新獎予黃仁勳，藉此表彰完整體現這些特質的傑出人士。他的成就和願景型領導持續重塑運算技術，在AI時代引領發展，賦能各行各業及啟發各世代的工程師和研究人員。」

2016年，imec將其年度終身創新獎授予已故的英特爾共同創辦人暨摩爾定律提出者摩爾（Gordon Moore）。Luc Van den hov接著說道：「10年後，如今比以往任何時候都清楚，我們必須持續創新才能讓這項最有影響力的預測持續—由AI和相關的多元需求暴增所驅動。我們確信，在尺寸微縮之後，完整的系統堆疊協同優化是未來的發展方向，而我們與像是NVIDIA這樣的AI領導者共享這個願景，並以此為榮。為了釋放下一波AI的發展機會，我們必須連結產業創新與學術研究，並與半導體生態系統內的所有關鍵要角交流，這包含NVIDIA等系統商。」

黃仁勳表示：「很榮幸我能在投入畢生志業時還有NVIDIA這群卓越同事共同努力，一起重新創造運算技術，並協助激發AI產業革命。我們的成就穩固建立在imec等領先研發機構所奠定的基礎和半導體業的基礎進展之上，這些進展實現了現代的運算技術。此次獲獎不只表揚了NVIDIA的研發成果，也是對全球科學家、工程師和創新者群體的讚賞，這些人的創新持續拓展運算技術的潛力空間。」

在創辦NVIDIA以前，黃仁勳曾任職於美商巨積公司（LSI Logic）與超微半導體（AMD）。他取得奧勒岡州立大學的電機工程學士學位和史丹佛大學的電機工程碩士學位。黃仁勳獲頒多項頗具聲望的獎項，包含美國半導體產業協會的最高榮譽羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）、國際電機電子工程師學會（IEEE）創始人獎章（Founder’s Medal）、張忠謀博士模範領袖獎（Dr. Morris Chang Exemplary Leadership Award）以及最近獲得的IEEE榮譽勳章（Medal of Honor）。

今年的頒獎典禮將於比利時安特衛普（Antwerp）imec全球技術論壇（ITF World)期間（2026年5月19-20日）舉行，這是imec匯集半導體與深度技術（deep-tech）產業的最大盛會。