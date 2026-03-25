南韓官員：已向美政府確認 韓進口俄產油品不會被制裁

韓國產業通商部今天表示，已向美國政府確認，韓國進口俄羅斯生產的油品時並無涉及結算、制裁的問題，今後可考慮進口俄產石腦油。

由於美國與以色列聯手空襲伊朗，導致中東地區陷入戰爭，國際能源價格飆漲。美國財政部已發布許可，授權在美東時間3月12日凌晨12時01分之前裝載到船舶的俄羅斯原油與石油產品，可在4月11日凌晨12時01分之前完成交付與銷售。

此舉象徵暫時鬆綁對俄羅斯的制裁。俄羅斯是因全面入侵烏克蘭而遭制裁。

韓聯社報導，產業通商部產業資源安全室長梁基旭今天在記者會上說，韓國已向美國財政部確認，可使用人民幣、俄羅斯盧布、阿聯迪拉姆（dirham）進口俄產原油和石油產品，且相關行為不屬於美方次級制裁範圍。

據分析，鑒於結算和制裁問題得到解決，韓國企業今後可考慮進口俄產原油、石腦油等石油產品。

梁基旭指出，對於進口俄產原油，仍存在原油品質、交易可靠性以及能否在1個月之內完成交易等問題，有必要進一步觀察煉油企業反應；相對地，進口俄產石腦油的可能性較高。

韓聯社報導並稱，韓國政府已儲備好油品，可保障到年底的供應，並正在開拓新的進口管道，盡量保障油品供應暢通。