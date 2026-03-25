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因應燃油短缺 亞洲國家評估實施居家上班政策
因應中東戰爭引發的全球燃油短缺，亞洲多個國家正重新評估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施的居家辦公政策，以及經濟刺激措施。
路透社報導，中東戰爭2月28日爆發以來，伊朗幾乎全面封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。而經荷莫茲海峽運輸的原油中，超過8成是由亞洲地區購買，使得亞洲處於燃油危機的第一線。
目前還沒有亞洲國家強制實行居家上班措施，但部分國家已表示，這項方案在考慮之列。
韓國能源部長金星煥（Kim Sung-whan）昨天在被問及國際能源總署（IEA）建議民眾居家辦公時表示：「我認為這是個好主意。」他在記者會上說：「我們將與相關部會協商，積極考慮實施居家上班措施。」
國際能源總署為因應油料短缺危機，同意釋出創紀錄的約4億桶戰略儲備石油，並提出如居家上班、減少航空旅行等緩解油價上漲壓力的建議。
亞洲國家也啟動因應燃油短缺的方案。嚴重依賴中東石油的菲律賓，本月稍早已縮短部分政府機關的每週上班天數。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）宣布全國能源緊急狀態，並表示中東戰爭對菲國能源供應構成「迫在眉睫的危險」。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）下令公務員暫停海外出差，空調溫度設於攝氏25度以上，避免穿著西裝打領帶，鼓勵使用樓梯、不搭電梯及居家辦公。
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