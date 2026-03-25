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伊朗戰事有望降溫、原油重挫 亞股全面上揚
有消息指出，華府已經向伊朗遞交和平計畫，同時德黑蘭宣布允許「非敵對」油輪通過戰略航道荷莫茲海峽，國際油價應聲重挫，亞洲股市今天全面走揚。
法新社報導，歷經近4週衝突後，戰事出現可能緩和跡象，投資人紛紛進場布局。不過分析師提醒，美軍增兵中東，顯示局勢仍有升溫風險。
這場危機對全球經濟的衝擊已經逐漸浮現，各國政府紛紛開始考慮壓縮能源消耗。
美國總統川普樂觀看待戰爭結束，表示美方「目前正在談判」。兩大原油期貨合約應聲雙雙暴跌逾6%，布倫特原油（Brent Crude）價格重新跌破每桶100美元。不過兩大國際原油指標隨後跌幅縮小。
同時，德黑蘭透過國際海事組織（InternationalMaritime Organization）傳達訊息，保證「非敵對」船隻可以安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
國際能源總署（International Energy Agency）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，若有需要，已經準備進一步釋出戰備原油儲備。這項消息進一步支撐市場。
墨爾本券商激石集團（Pepperstone Group）研究主管魏斯頓（Chris Weston）則示警，「實際進展並未完全支持局勢降溫論述」。
他表示：「第82空降師可能將部署約3000名士兵到中東，美國也在討論將最高入伍年齡從34歲提高到42歲，相關報導顯示美方仍持續準備並加強區域部署。從川普思維的角度來看，這可能在據報導即將展開談判之際，升高伊朗達成協議的壓力。」
日股基準日經指數今天收漲2.9%，來到53749.62點。港股恆生指數收漲1.1%，來到25335.95點。上證指數收漲1.3%，來到3931.84點。
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