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英國2月通膨中東衝突前持平 未來恐因油價飆而攀升
英國今天公布數據顯示，2月年通膨率維持3.0%不變。由於中東衝突引發國際油價飆漲，外界預期英國通膨將攀升。
法新社報導，英國國家統計局（ONS）數據顯示，2月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比增加3.0%，與1月相比持平，但高於英國中央銀行英格蘭銀行通膨目標2%。
隨著美國、以色列與伊朗間的戰爭衝擊石油和天然氣供應，市場預期英國央行今年將採取升息措施，以對抗預料中的通膨攀升。
英國國家統計局首席經濟學家費茲納（GrantFitzner）表示，相關物價數據是在中東衝突爆發及隨後原油價格飆漲前所蒐集。
英國投資管理研究機構Quilter策略師詹姆斯（Lindsay James）表示，2月的CPI數據已是「過時的消息」。
詹姆斯表示：「這顯示出通膨原本似乎趨於穩定，且預期會在第2季向2.1%靠攏。」她還指出：「2月很可能會成為英國通膨的低點一段時間」。
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