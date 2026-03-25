英國2月通膨中東衝突前持平 未來恐因油價飆而攀升

南韓媒體報導，三星自家LSI部門與中國大陸挖礦業者等企業，都向三星電子的2奈米環繞式閘極（GAA）技術下單，已幫助三星提高先進微影技術良率至60%，高於1月據傳的50%，更比去年下半年的20%，提高兩倍多。

2026-03-25 17:38