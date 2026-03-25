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ECB總裁拉加德：伊朗戰爭若使通膨失控 最快4月升息
歐洲央行（ECB）總裁拉加德25日表示，如果伊朗戰爭導致通膨失控，ECB最早將於4月升息。
拉加德表示，「如果適當，我們準備在任何一次會議上改變政策」。但她強調，目前對利率做任何決定仍「為時太早」，因為決策官員仍須對能源價格上漲所預期的通膨急升，「評估其本質、規模及持久性」。
不過她也表示，即使通膨只是一次「並不太持久的噴出」，ECB「對政策做出有節制的調整」可能依然合理。她指出，「我們不會因為猶豫不決而癱瘓」，且央行對在中期達成2%目標是「毫無條件」的承諾。
目前市場預期ECB今年內將升息2碼，而在戰爭之前市場預期利率按兵不動，或微幅降息。
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