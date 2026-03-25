中東局勢推升能源壓力 新加坡副總理：加速多元替代布局

中東局勢緊張，對全球能源市場造成壓力。新加坡副總理顏金勇表示，能源是推動經濟的核心，全球通膨壓力若升高，新加坡身為高度開放經濟體難置身事外；將強化能源多元化布局，包括太陽能、氫能與核能等，以尋求更多替代能源。

聯合早報今天報導，顏金勇近日接受當地媒體專訪，針對中東衝突引發全球能源供應局勢緊張發表看法。

顏金勇今天出訪德國。德國是新加坡在歐盟最大的貨品貿易夥伴，2025年雙邊商品貿易額達新幣234億元；在服務貿易方面，截至2024年，雙邊貿易額則為新幣141億元。

他表示，能源是推動經濟的核心引擎，當能源價格上升時，企業營運成本與整體經濟負擔隨之增加，最終這些壓力可能會轉嫁給消費者。

「如果戰事拉長，我們必須做好應對物價持續上漲的準備，首當其衝的就是能源，隨後大宗物資價格預計也會跟著走揚。」顏金勇指出，全球與新加坡的通膨壓力都將同步升高，新加坡身為高度開放的經濟體，面對全球局勢的劇烈波動，無法置身事外。

他表示，新加坡政府將持續強化能源多元化的布局，包括發展太陽能、探索氫能與核能，以尋求更多的替代能源，「並未排除核能這個選項，一旦技術成熟且具備安全可行性，將會進一步研議在適當時機部署」。

顏金勇說，包括德國在內的歐洲國家，在太陽能與風能等再生能源的發展潛力更具優勢，相較之下新加坡的風能資源相當有限，因此將積極探索如何與德國加強在新能源領域的合作。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深分析師郭術甯告訴中央社，新加坡通膨前景將取決於油價衝擊的幅度與持續時間，這座城市國家幾乎完全仰賴進口能源與食品，成本上升將推高物價，而油價衝擊則會相對明顯促升通膨趨勢，待觀察的就是漲幅大小及持續時間。