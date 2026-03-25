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法國液空集團主管：中東衝突導致氦氣短期供應不足 將從別處調貨
法國工業氣體集團液空集團（Air Liquide）表示，中東戰事可能導致氦氣短期內供應不足，因此打算從其他地區調來氦氣應急。
根據路透發自台中的報導，液空集團副總裁勒維爾（Armelle Levieux）說：「中東情勢和上周發生天然氣田遭攻擊事件，導致今日氦氣供應短缺。」
液空集團說，天然氣大廠卡達能源（QatarEnergy）已向客戶宣布「不可抗力」事件。氦氣是生產天然氣的副產品之一。
勒維爾表示，該公司正與客戶密切聯繫，正著手從世界其他地區調來氦氣。液空集團是在25日啟用首座台中先進材料廠典禮上發表上述聲明。
液空集團是台灣半導體產業的重要供應商之一，客戶包括台積電在內。液空集團在台灣營運的設施超過60座，其中54座專門供應半導體產業。
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