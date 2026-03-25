CPU短缺加劇 PC業者擔心第2季有錢也買不到

日媒引述業界人士報導，晶片短缺潮從記憶體蔓延至中央處理器（CPU）。用於個人電腦（PC）和伺服器的CPU，交貨時間大幅拉長至最多六個月，報價也一再上調。PC業者擔心第2季供給會更加吃緊，恐怕有錢都買不到。

•PC和伺服器的CPU，平均交貨時間從一到兩周，拉長至八到12周；部分情況下，甚至須等上半年。

•CPU報價今年來已數度調高，平均漲幅在10%-15%或更高。英特爾和超微（AMD）近來告知客戶，3月和4月所有CPU都將漲價。

•PC CPU短缺在第2季可能會更為惡化，因英特爾和超微優先生產伺服器CPU。業者擔心或許有錢也買不到，情況類似記憶體。

•英特爾和超微的X86架構CPU供給受限，安謀（Arm）架構CPU受惠，市占提高。華碩的Copilot AI PC，約三成採用Arm架構CPU，遠高於去年底的兩成左右。