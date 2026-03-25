能源衝擊壓力大 泰國考慮降燃料稅因應

泰國官員表示，中東衝突導致液化天然氣價格上漲，政府將應對電費飆升的情況，並指出，俄烏戰爭後政府補貼能源價格已加重財政負擔，未來不太可能再採取類似措施。另外，面對能源危機，當局正加強監管並考慮降低燃油稅。

泰國官員今天告訴曼谷郵報（Bangkok Post），政府在2022年俄烏戰爭爆發後，為緩解液化天然氣價格飆升的衝擊，推出補貼措施，後來留下沉重的財政負擔，因此面對此次中東衝突造成液化天然氣價格上漲，即將組成的新政府不太可能再推出類似政策。

該名不願具名的官員表示，「政府將如何籌集資金以補貼電費仍不明朗」，但透露，其中一種可能的方案是從國有電力機構收回未使用的預算。

領導看守政府的總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已獲泰王批准任命為泰國首相，目前正籌組內閣，預計27日會將內閣名單提交給泰王，經批准後再向泰王宣誓就職。

與此同時，泰國財政部長艾尼提（EknitiNitithanprapas）則警告，若石油基金不足以穩定國內油價，政府可能被迫調降燃油稅，他說，若情況惡化，財政部已擬定降低燃油稅的緊急應變計畫，但強調，任何最終決定都將由新政府實施。

泰國全國各地持續出現加油潮，許多加油站的油品供不應求，部分城市出現民眾從凌晨開始大排長龍搶著加油的情況。

曼谷郵報指出，為進一步加強監管，當局正準備推出即時數據看板，以追蹤從煉油廠到用戶的燃油配送情況，該系統預計未來幾天上線，屆時監管機構將能夠防止業者囤油，另外，各地方政府也被要求對當地的加油站進行檢查。

民族報（The Nation）今天報導，泰國已加強全國燃油和商品價格管制，禁止囤物資和燃料，違者將面臨監禁和罰款。報導指出，內政部已下令全國各府加強對燃油和消費品價格的管制，並警告稱，囤積物資、操縱價格，最高可判處10年監禁和10萬泰銖（約新台幣9萬7700元）罰款。

泰國國家經濟和社會發展委員會秘書長達努查（Danucha Pichayanan）表示，泰國目前僅向寮國與緬甸出口燃油，每日出口量上限為500萬公升。