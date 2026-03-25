快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

NASA新藍圖：月表蓋基地、核動力太空船衝火星

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署署長艾薩克曼今天宣布，打造月球軌道太空站「門戶」的計畫現已喊卡，改把資源集中於未來7年投入200億美元經費開發一個月表基地。

綜合法新社和路透社報導，艾薩克曼（JaredIsaacman）指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）將「暫停現有形式的『門戶』（Gateway）計畫」，並將重心轉向可支援長期月表作業的基礎設施

他表示，雖然部分既有硬體面臨挑戰，但NASA將重新調整設備用途，並善用國際夥伴的承諾來支持新目標。

這項決策是NASA阿提米絲（Artemis）登月計畫最新一波調整。阿提米絲登月計畫鎖定送美國太空人回月球並建立長期據點，為未來前往火星鋪路。

「門戶」原設計為繞月太空站，兼具研究與轉運功能，供太空人轉乘登月艙前往月表。由於其成本高昂且有分散登月資源之虞，早已遭受外界批評，如今計畫喊停其實並不太出人意表。

艾薩克曼表示，「門戶」計畫喊卡有助於將資源集中在月球南極附近建設基地。

他並強調，這將是人類首次在地球之外建立永久性據點的重要一步。

另一方面，NASA也宣布擴大太空計畫版圖，規劃於2028年底前發射一艘名為「太空反應爐1─自由號」（Space Reactor 1 Freedom）的太空船前往火星，展示核能電力推進技術，並在抵達後部署直升機進行探索。

此次調整使日本、加拿大及歐洲太空總署（ESA）等原合作夥伴未來角色出現變數。

去年底接掌NASA的艾薩克曼，不到1個月前突然重新調整「阿提米絲」計畫。儘管計畫多次延宕，美國仍力拚在2028年前讓太空人重返月球，並將透過增加測試任務以降低風險、強化發射能力。

此舉也被視為在中國力拚2030年前實現載人登月之際，美國加速推動登月與深空探索的重要一步。

加拿大 美國 基礎設施 NASA

延伸閱讀

阿提米絲2號啟航在即 女性、有色人種與非美籍太空人首參與

美太空探索將翻新頁 最快4月載人飛掠月球

不靠火箭了！馬斯克最狂構想曝光 在月球建「這裝置」投射AI衛星

孫維新／2026太空年-火箭誕生百年紀念

相關新聞

能源危機來襲 亞洲各國如何因應一次看

美國和以色列攻擊伊朗，伊朗反擊並封鎖重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），隨著中東局勢升溫、能源供應受...

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Manus創辦人傳遭大陸限制出境 陸官方欲干預Meta併購

英國金融時報引述知情人士報導，Manus 執行長肖弘和首席科學家季逸超遭到中國大陸限制出境。大陸監管機構正審查 Meta 以 20 億美元收購這家 AI 代理公司是否違反北京投資規定。

Meta估值拚9兆美元？學馬斯克玩法 高層薪酬綁股價…達標領數億

為因應人工智慧競爭加劇並留住核心高層，Meta Platforms上市以來首度向高階主管提供股票選擇權，並同步提高限制性股票獎勵（RSU），強化長期留才機制。

馬斯克要拚史上最大IPO！SpaceX傳最快本周提申請 籌資750億美元

知情人士透露，馬斯克旗下太空公司SpaceX正計劃本周稍晚或下周向監管機構提交首次公開發行股票（IPO）說明書。這次提出保密申請，將正式確立SpaceX的上市計畫，目標於6月公開上市。

亞馬遜布局「超萌」家庭人形機器人 收購新創Fauna Robotics

亞馬遜（Amazon）積極布局人形機器人領域，最新收購紐約新創公司Fauna Robotics，另與卡達億萬富豪參與德國機器人新創公司Neura Robotics的最新一輪融資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。