NASA新藍圖：月表蓋基地、核動力太空船衝火星

美國國家航空暨太空總署署長艾薩克曼今天宣布，打造月球軌道太空站「門戶」的計畫現已喊卡，改把資源集中於未來7年投入200億美元經費開發一個月表基地。

綜合法新社和路透社報導，艾薩克曼（JaredIsaacman）指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）將「暫停現有形式的『門戶』（Gateway）計畫」，並將重心轉向可支援長期月表作業的基礎設施。

他表示，雖然部分既有硬體面臨挑戰，但NASA將重新調整設備用途，並善用國際夥伴的承諾來支持新目標。

這項決策是NASA阿提米絲（Artemis）登月計畫最新一波調整。阿提米絲登月計畫鎖定送美國太空人回月球並建立長期據點，為未來前往火星鋪路。

「門戶」原設計為繞月太空站，兼具研究與轉運功能，供太空人轉乘登月艙前往月表。由於其成本高昂且有分散登月資源之虞，早已遭受外界批評，如今計畫喊停其實並不太出人意表。

艾薩克曼表示，「門戶」計畫喊卡有助於將資源集中在月球南極附近建設基地。

他並強調，這將是人類首次在地球之外建立永久性據點的重要一步。

另一方面，NASA也宣布擴大太空計畫版圖，規劃於2028年底前發射一艘名為「太空反應爐1─自由號」（Space Reactor 1 Freedom）的太空船前往火星，展示核能電力推進技術，並在抵達後部署直升機進行探索。

此次調整使日本、加拿大及歐洲太空總署（ESA）等原合作夥伴未來角色出現變數。

去年底接掌NASA的艾薩克曼，不到1個月前突然重新調整「阿提米絲」計畫。儘管計畫多次延宕，美國仍力拚在2028年前讓太空人重返月球，並將透過增加測試任務以降低風險、強化發射能力。

此舉也被視為在中國力拚2030年前實現載人登月之際，美國加速推動登月與深空探索的重要一步。