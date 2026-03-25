要塞英雄守不住市場 Epic Games大砍千人

美國遊戲公司Epic Games今天宣布裁減超過1000名員工，原因是旗下主力遊戲「要塞英雄」（Fortnite）用戶下滑，營收不振，公司支出「遠高於」收入。

綜合法新社與路透社報導，提供大逃殺等不同遊戲模式的「要塞英雄」，疫情前曾一度風光，疫情後也被認為深具軔性，不過Epic Games執行長史威尼（TimSweeney）在致員工的訊息中，宣布公司大裁員。

史威尼表示，裁員加上刪減外包、行銷與未補職缺所節省的逾5億美元成本，將使公司「處於更穩定狀態」。

史威尼寫道：「很抱歉我們又走到這一步。」此話顯然是指Epic Games過去幾次的裁員。

這是Epic Games過去3年內第2次大規模裁員。2023年9月，公司為提高獲利能力，裁員約830人，占員工總數約16%。

史威尼說，「我們難以持續提供精彩的「要塞英雄」內容」，「如今市場環境是公司自1991年成立以來，最極端的狀況。」

這波裁員是遊戲產業面對市場壓力的最新跡象。整體產業正面臨成長趨緩、消費支出減弱，以及來自串流與社群平台更激烈的競爭。

史威尼亦指出，當代遊戲主機的銷售表現，也不如前一代。

他承認Epic自身面臨挑戰，像是「要塞英雄」在行動裝置最佳化方面，進度仍處於早期階段。

史威尼也刻意將裁員的決定，與產業日益仰賴的人工智慧趨勢相區隔。

史威尼寫道，「裁員與人工智慧無關。就提升生產力而言，我們希望盡可能讓更多優秀開發者投入，打造優質遊戲技術與內容。」