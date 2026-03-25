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Manus創辦人傳遭大陸限制出境 陸官方欲干預Meta併購

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英國金融時報引述知情人士報導，大陸官方干預下最極端的結果是撤銷Meta併購Manus的交易。路透
英國金融時報引述知情人士報導，大陸官方干預下最極端的結果是撤銷Meta併購Manus的交易。路透

英國金融時報引述知情人士報導，Manus 執行長肖弘和首席科學家季逸超遭到中國大陸限制出境。大陸監管機構正審查 Meta 以 20 億美元收購這家 AI 代理公司是否違反北京投資規定。

據三名知情人士透露，肖弘和季逸超本月被國家發展和改革委員會約談，詢問在中國大陸境內的事業是否違反外國直接投資規定。

知情人士指出，目前已改駐新加坡的兩人被告知，受監管審查影響，他們不得離開中國大陸，但在大陸境內仍可自由旅行。

目前尚未啟動正式調查，也未提出任何指控。了解進度的知情人士說，Manus 正積極尋求律師事務所和諮詢公司的協助，以解決這項爭議。

調查這類違規行為即使最後屬實，在大陸法律下也不太可能面臨嚴重處罰，不過監管機構顯然試圖尋求干預這宗交易的辦法。

一名知情人士說，最極端的結果是撤銷Meta併購Manus的交易。知情人士說，由於交易已經完成，且 Meta 已開始將 Manus 的 AI 代理軟體整合至自家平台，若交易被撤銷，情況將會變得「一團亂」。

英國 北京 新加坡

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