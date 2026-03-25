Meta估值拚9兆美元？學馬斯克玩法 高層薪酬綁股價 達標領數億

為因應人工智慧競爭加劇並留住核心高層，Meta Platforms上市以來首度向高階主管提供股票選擇權，並同步提高限制性股票獎勵（RSU），強化長期留才機制。

根據監管文件，該計畫涵蓋蘇珊・李（Susan Li）、技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）、產品長考克斯（Chris Cox）、營運長歐利旺（Javier Olivan）、法務長馬洪尼（Curtis Mahoney）及副董事長麥考米克（Dina Powell McCormick）等人。

選擇權設有多層股價門檻，最低須達每股1,116.08美元，較現價約592美元上漲約88%；更高門檻是3,727.12美元，為現價逾6倍，將隨股價達標分段解鎖。

若Meta市值在2031年前突破9兆美元，較目前約1.5兆美元成長500%，相關高層整體薪酬可能達數億美元規模。

Meta表示，此舉是一項重大押注，只有在公司未來取得顯著成長、股價明顯高於行使價時，薪酬才具實質價值。執行長祖克柏未納入該計畫。

隨AI競賽升溫，Meta近年大舉延攬AI人才，部分薪酬方案甚至超過10億美元。2025年與員工股票獎酬相關現金成本達420億美元，占自由現金流96%，並透過236億美元庫藏股回購抵銷稀釋。

類似機制也出現在特斯拉（Tesla），其股東已批准一項最高可能達1兆美元的執行長薪酬方案，條件是市值由約1.2兆美元擴張至8.5兆美元。Meta則要求在更短時間內達到相近成長幅度。