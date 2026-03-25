快訊

飼主給貓亂取名「走丟後成全社區笑柄」找到後還被保全碎念：注意一下形象

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 千萬特別獎號「87510041」

聽新聞
0:00 / 0:00

能源危機來襲 亞洲各國如何因應一次看

中央社／ 伊斯坦堡25日綜合外電報導
美國和以色列攻擊伊朗，伊朗反擊並封鎖重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），隨著中東局勢升溫、能源供應受阻，亞洲多國面臨油價飆升與供應緊張壓力。示意圖。(美聯社)
美國和以色列攻擊伊朗，伊朗反擊並封鎖重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），隨著中東局勢升溫、能源供應受阻，亞洲多國面臨油價飆升與供應緊張壓力。示意圖。(美聯社)

美國和以色列攻擊伊朗，伊朗反擊並封鎖重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），隨著中東局勢升溫、能源供應受阻，亞洲多國面臨油價飆升與供應緊張壓力。由於高度依賴中東石油進口，各國紛紛啟動節能措施、釋出戰略儲備，甚至調整工作制度，以減緩能源危機衝擊。

以下為亞洲各國對於這次能源危機因應之道：

●台灣

行政院決議，自4月起液化石油氣貨物稅減徵50%（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元），落實油價亞鄰最低價及專案平穩機制、農漁用油補貼、民生商品價格監測，以及產業供應鏈穩定等措施。

●中國

作為全球最大原油進口國，中國已要求主要煉油商暫停柴油與汽油出口。

同時，中國在今年初提前增加原油進口，目前正準備動用庫存，未來4至6週可能每天釋出多達100萬桶。

●香港

港府已聯繫多方供應來源，確保燃料穩定供應，並準備調整發電能源結構。

●日本

日本啟動史上最大規模戰略儲油釋放，相當於國內15天用量。

首相高市早苗宣布補貼措施，將汽油價格上限控制在每公升約170日圓。類似措施也將適用於柴油、重油和煤油。

●韓國

總統李在明要求迅速設立油價上限並提前應對。

政府將釋出創紀錄2246萬桶戰略儲油，並放寬燃煤電廠限制、提高核電使用率至80%。

●泰國

暫停石油出口，並推動節能措施，包括政府員工遠距工作、鼓勵走樓梯等。

其他措施包括暫停出國、冷氣設定在攝氏26至27度、穿短袖、不打領帶、關閉電器、減少影印與推動線上會議。

新加坡

新加坡呼籲民眾節約用電，並多使用節能家電。政府官員表示，新加坡能源供應仍然穩定。

●印尼

政府承諾在開齋節假期維持補貼油價，並考慮實施每週四天工作或遠距工作等措施。

●馬來西亞

政府呼籲節約用電，以協助延長國內燃料儲備的使用壽命，並可能以限制燃料出口作為最後手段。

政府也有現行燃料補貼，以協助減輕對消費者的衝擊。

●越南

鼓勵企業使用再生能源，並暫時將部分石油產品稅率降至零。

同時鼓勵民眾減少外出、遠距工作，並推動自行車與共乘。

●菲律賓

政府機構採四天工作制，並要求減少10%至20%能源使用。

●柬埔寨

約2000個加油站曾因供應中斷關閉，目前仍有約400家未恢復營業。

政府計劃在2029年前建立自有煉油廠與儲備。

●緬甸

實施車牌單、雙號限行制度，以減少燃料使用。

●印度

政府動用緊急權力，提高液化石油氣產量，優先供應家庭與關鍵部門，並增加自俄羅斯進口原油。

●巴基斯坦

一半公務員改為居家辦公，學校停課兩週，並削減駕駛公務車和用油。

●孟加拉

全國學校停課以節省燃油和電力，並實施計畫性停電與節電措施。

●斯里蘭卡

實施每週四天工作制，週三放假，並以QR Code掃碼配給燃料。

政府呼籲電動車避免夜間充電，並尋求向印度與俄羅斯購買燃料。

●尼泊爾

出現搶購與短缺，政府限制瓦斯供應，每瓶僅能裝半量。

伊朗 李在明 荷莫茲海峽 能源危機 液化石油氣 新加坡

延伸閱讀

歷經無數次能源危機…1970年成重要轉折！台灣從依賴石油到AI一次看

中東衝突釀能源危機 韓總統李在明呼籲全國節能

東南亞油荒 泰國寺廟暫停免費火葬 新加坡擬漲電價

伊朗戰事衝擊能源 回顧1970年代兩次石油危機

相關新聞

能源危機來襲 亞洲各國如何因應一次看

美國和以色列攻擊伊朗，伊朗反擊並封鎖重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），隨著中東局勢升溫、能源供應受...

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Manus創辦人傳遭大陸限制出境 陸官方欲干預Meta併購

英國金融時報引述知情人士報導，Manus 執行長肖弘和首席科學家季逸超遭到中國大陸限制出境。大陸監管機構正審查 Meta 以 20 億美元收購這家 AI 代理公司是否違反北京投資規定。

Meta估值拚9兆美元？學馬斯克玩法 高層薪酬綁股價 達標領數億

為因應人工智慧競爭加劇並留住核心高層，Meta Platforms上市以來首度向高階主管提供股票選擇權，並同步提高限制性股票獎勵（RSU），強化長期留才機制。

馬斯克要拚史上最大IPO！SpaceX傳最快本周提申請 籌資750億美元

知情人士透露，馬斯克旗下太空公司SpaceX正計劃本周稍晚或下周向監管機構提交首次公開發行股票（IPO）說明書。這次提出保密申請，將正式確立SpaceX的上市計畫，目標於6月公開上市。

亞馬遜布局「超萌」家庭人形機器人 收購新創Fauna Robotics

亞馬遜（Amazon）積極布局人形機器人領域，最新收購紐約新創公司Fauna Robotics，另與卡達億萬富豪參與德國機器人新創公司Neura Robotics的最新一輪融資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。