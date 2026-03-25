能源危機來襲 亞洲各國如何因應一次看

美國和以色列攻擊伊朗，伊朗反擊並封鎖重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），隨著中東局勢升溫、能源供應受阻，亞洲多國面臨油價飆升與供應緊張壓力。由於高度依賴中東石油進口，各國紛紛啟動節能措施、釋出戰略儲備，甚至調整工作制度，以減緩能源危機衝擊。

以下為亞洲各國對於這次能源危機因應之道：

●台灣

行政院決議，自4月起液化石油氣貨物稅減徵50%（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元），落實油價亞鄰最低價及專案平穩機制、農漁用油補貼、民生商品價格監測，以及產業供應鏈穩定等措施。

●中國

作為全球最大原油進口國，中國已要求主要煉油商暫停柴油與汽油出口。

同時，中國在今年初提前增加原油進口，目前正準備動用庫存，未來4至6週可能每天釋出多達100萬桶。

●香港

港府已聯繫多方供應來源，確保燃料穩定供應，並準備調整發電能源結構。

●日本

日本啟動史上最大規模戰略儲油釋放，相當於國內15天用量。

首相高市早苗宣布補貼措施，將汽油價格上限控制在每公升約170日圓。類似措施也將適用於柴油、重油和煤油。

●韓國

總統李在明要求迅速設立油價上限並提前應對。

政府將釋出創紀錄2246萬桶戰略儲油，並放寬燃煤電廠限制、提高核電使用率至80%。

●泰國

暫停石油出口，並推動節能措施，包括政府員工遠距工作、鼓勵走樓梯等。

其他措施包括暫停出國、冷氣設定在攝氏26至27度、穿短袖、不打領帶、關閉電器、減少影印與推動線上會議。

●新加坡

新加坡呼籲民眾節約用電，並多使用節能家電。政府官員表示，新加坡能源供應仍然穩定。

●印尼

政府承諾在開齋節假期維持補貼油價，並考慮實施每週四天工作或遠距工作等措施。

●馬來西亞

政府呼籲節約用電，以協助延長國內燃料儲備的使用壽命，並可能以限制燃料出口作為最後手段。

政府也有現行燃料補貼，以協助減輕對消費者的衝擊。

●越南

鼓勵企業使用再生能源，並暫時將部分石油產品稅率降至零。

同時鼓勵民眾減少外出、遠距工作，並推動自行車與共乘。

●菲律賓

政府機構採四天工作制，並要求減少10%至20%能源使用。

●柬埔寨

約2000個加油站曾因供應中斷關閉，目前仍有約400家未恢復營業。

政府計劃在2029年前建立自有煉油廠與儲備。

●緬甸

實施車牌單、雙號限行制度，以減少燃料使用。

●印度

政府動用緊急權力，提高液化石油氣產量，優先供應家庭與關鍵部門，並增加自俄羅斯進口原油。

●巴基斯坦

一半公務員改為居家辦公，學校停課兩週，並削減駕駛公務車和用油。

●孟加拉

全國學校停課以節省燃油和電力，並實施計畫性停電與節電措施。

●斯里蘭卡

實施每週四天工作制，週三放假，並以QR Code掃碼配給燃料。

政府呼籲電動車避免夜間充電，並尋求向印度與俄羅斯購買燃料。

●尼泊爾

出現搶購與短缺，政府限制瓦斯供應，每瓶僅能裝半量。